The First Berserker: Khazan не оправдала внутренних прогнозов продаж, но Nexon не против

Издатель Nexon сообщил, что его недавно выпущенная экшен-RPG The First Berserker: Khazan не оправдала внутренних прогнозов продаж. Во время недавнего отчета о доходах компания заявила, что доход от игры за первый квартал оказался ниже ожидаемого компанией. Однако Nexon не слишком разочарована этим, поскольку игре удалось добиться значительного коммерческого успеха и в конечном итоге привлечь больше внимания к интеллектуальной собственности Dungeon & Fighter.

Игра дебютировала в глобальном масштабе 28 марта с высокими оценками как игроков, так и критиков. Хотя выручка за первый квартал оказалась ниже нашего прогноза, игра достигла нашей цели как стратегический первый шаг в многолетнем плане по представлению интеллектуальной собственности Dungeon & Fighter глобальной аудитории.

На данный момент франшизе Dungeon & Fighter уже около десяти лет. Однако на восточноазиатских рынках она по-настоящему известна только благодаря MMO beat 'em up Dungeon Fighter Online. Ранее Nexon пыталась привлечь больше внимания к франшизе, выпустив такие игры, как DNF Duel, но не смогла вызвать интерес к интеллектуальной собственности до выхода The First Berserker: Khazan.