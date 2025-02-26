The First Berserker: Khazan получила новый трейлер с невероятными битвами с боссами

The First Berserker: Khazan, действие которой происходит в той же вселенной, что и франшиза Dungeon Fighter Online, — это многообещающая новая ролевая игра от Nexon, которая обещает прекрасную графику в стиле сел-шейдинга и захватывающие бои.

Во время IGN Fan Fest 2025 создатели представили новый трейлер игры. В видеоролике показаны несколько сражений с боссами, с которыми игрокам предстоит столкнуться на протяжении всей кампании, представляющие собой серьезное испытание.

В The First Berserker: Khazan вы станете Хазаном, великим полководцем империи Пелл Лос, который победил смерть и отправился расследовать события, приведшие к его падению, а также отомстить своим врагам. Выживите в неустанном преследовании имперских войск, раскройте заговоры, направленные на убийство Хазана, и преодолейте враждебное окружение, с которым вам предстоит столкнуться.

The First Berserker: Khazan — это брутальная ролевая игра, сочетающая в себе неистовый стиль «hack-and-slash» жанра Dungeon & Fighter с хардкорным экшеном. В игре также представлено различное снаряжение и бонусы, позволяющие настраивать собственный путь развития, комбинируя различные виды оружия и навыки владения доспехами.

The First Berserker: Khazan выйдет 27 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.