The First Berserker Khazan преодолела отметку в 1 млн проданных копий и принесла более 50 млн долларов дохода

Сообщается, что The First Berserker: Khazan превысила отметку в 1 миллион проданных копий, принеся более 50 миллионов долларов дохода с момента выхода. Эти данные взяты из профиля LinkedIn, принадлежащего Джимину Киму, старшему менеджеру по бренд-маркетингу в Nexon America, и официально не были объявлены издателем.

Согласно профилю, игра продала более 1 миллиона копий за первые восемь месяцев на рынке, а общий доход за весь период её существования превысил 50 миллионов долларов. В том же списке описаны маркетинговые усилия, связанные с запуском, включая кампании с участием инфлюенсеров, которые сгенерировали более 26 миллионов показов, и публикации в СМИ на таких платформах, как Steam, PlayStation и Xbox, которые в совокупности обеспечили более 100 миллионов упоминаний в СМИ.

The First Berserker: Khazan вышла 27 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также ПК.