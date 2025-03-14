The First Berserker: Khazan займет 25,8 ГБ на SSD-накопителе PS5

The First Berserker: Khazan - один из ближайших крупных релизов весны. И если говорить о весе, то мы уже знаем, сколько места игра займет на твердотельном накопителе консоли PS5. Игрокам придется выделить где-то 25,8 ГБ, чтобы насладиться экшен-РПГ.

Информация получена благодаря PlayStation Game Size, который отслеживает обновления базы данных PSN. В сообщении также отмечается, что предзагрузка стандартного издания начнется 25 марта, а для владельцев Deluxe-версии - с 22 числа.

The First Berserker: Khazan - экстремальная экшен-РПГ во вселенной Dungeon Fighter Online (DNF), обещающая примерно 80 часов кампании для достижения настоящей концовки. Действие игры происходит за 800 лет до событий DNF, исследуя путешествие Хазана. Игроки смогут окунуться в легенду о первом берсеркере, участвуя в стратегических и напряженных сражениях.

Релиз The First Berserker: Khazan состоится 24 марта (Deluxe Edition) и 27 марта (Standard Edition) на PS5, Xbox Series и PC.