The First Berserker скоро получит крупное обновление. Разработчики исправят раздражающую ошибку и улучшат игру

The First Berserker: Khazan была очень тепло принята игроками, что видно по оценкам: 4,46/5 в PlayStation Store, 90% рекомендаций в Steam и в среднем 80% на Metacritic. Экшен со множеством элементов Soulslike, безусловно, является одной из самых интересных игр с начала года. Создатели заверили перед релизом, что намерены продолжать улучшать свою игру. Сегодня мы узнали новую информацию об апрельском обновлении.

Директор игры Джунхо Ли опубликовал пост в Steam, в котором подчеркнул, что изменений будет больше, но нам придется немного подождать полного списка. Так что же появится в новом обновлении The First Berserker?

Разработчики исправят достижение/трофей «Standing Alone», которое подразумевает прохождение игры без призыва Духа Защиты. Если призыв был использован при первом прохождении, игроки не могли получить достижение даже в режиме New Game+. Новое обновление вносит изменение, которое позволит вам разблокировать это достижение. Кроме того, патч сбросит использование Духа Защиты, поэтому начинать игру с самого начала не придется.

Neople также подготовили возможность изменить уровень сложности — с легкого на нормальный. Будут внесены улучшения в воспоминания Хазана и главное меню, улучшена прокачка фантомов, улучшены маркеры карты, в Кодексе Дафроны будет отображаться информация об уязвимости врагов к заданной стихии, а также появится возможность сортировать предметы по значениям атаки и защиты. Южнокорейская студия также модифицирует систему наведения на врагов.

Создатели подтвердили, что обновление готово и идут финальные тесты. Дата выхода обновления пока неизвестна. Известно лишь, что это произойдет в этом месяце.

The First Berserker: Khazan доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.