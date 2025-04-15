The First Berserker скоро получит крупное обновление. Разработчики исправят раздражающую ошибку и улучшат игру

The First Berserker: Khazan была очень тепло принята игроками, что видно по оценкам: 4,46/5 в PlayStation Store, 90% рекомендаций в Steam и в среднем 80% на Metacritic. Экшен со множеством элементов Soulslike, безусловно, является одной из самых интересных игр с начала года. Создатели заверили перед релизом, что намерены продолжать улучшать свою игру. Сегодня мы узнали новую информацию об апрельском обновлении.
Директор игры Джунхо Ли опубликовал пост в Steam, в котором подчеркнул, что изменений будет больше, но нам придется немного подождать полного списка. Так что же появится в новом обновлении The First Berserker?
Разработчики исправят достижение/трофей «Standing Alone», которое подразумевает прохождение игры без призыва Духа Защиты. Если призыв был использован при первом прохождении, игроки не могли получить достижение даже в режиме New Game+. Новое обновление вносит изменение, которое позволит вам разблокировать это достижение. Кроме того, патч сбросит использование Духа Защиты, поэтому начинать игру с самого начала не придется.
Neople также подготовили возможность изменить уровень сложности — с легкого на нормальный. Будут внесены улучшения в воспоминания Хазана и главное меню, улучшена прокачка фантомов, улучшены маркеры карты, в Кодексе Дафроны будет отображаться информация об уязвимости врагов к заданной стихии, а также появится возможность сортировать предметы по значениям атаки и защиты. Южнокорейская студия также модифицирует систему наведения на врагов.
Создатели подтвердили, что обновление готово и идут финальные тесты. Дата выхода обновления пока неизвестна. Известно лишь, что это произойдет в этом месяце.
The First Berserker: Khazan доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Игра должна получить обновление цены стиме с 5000 рублей до 800 рублей.
Щас она 4000
напомню Elden Ring 3500р, Lies of P 4000р, DS3 + 2 DLC 3500р, DS1 R и DS 2 SOTFS обе по 2400р со всеми DLC, крч игра явно не стоит таких бабок, агуша гейминг по графону вдобавок. Кстати в стиме KHAZAN 4300р. Black Myth Wukong и то 3600р
максимум 3500к не более.
Норм там графика, обычные шейдеры только лица в аниме стиле, ты хоть знаешь что такое "агуша гейминг" ?
Если не брать в учет ЛоП, то Казан на голову выше любого названного тобой соулса. В том числе и Вуконга.
Вот с духом отличная обнова! Глупо, что игра сохраняет в коде его призыв, когда как сама призывает хотя бы прочекать эту механику ради интереса как оно вообще выглядит, а потом ради трофея проходить прям с нуля удовольствия мало...
И это добавление мастхэв.
В демке второго босса еле забил, после этого дальше просто страшно играть, так что фулл покупать не тороплюсь, взял киндом кам чтоб расслабится )
а что ты ждал от соулса?
Ну соулсы от фромов мне легко даются, ну ещё лордс фален 2 норм была, а вот корейские ппц тяжко, тот же пиноккио для меня был адом