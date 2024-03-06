В новом геймплейном трейлере мрачного слэшера The First Berserker Khazan показали яростные сражения

Во время Xbox Partner Preview в марте 2024 года мы смогли увидеть мрачный ролевой слэшер The First Berserker Khazan.
Это хардкорный экшен, в котором мы окажемся на месте Хазана, великого полководца империи Пелл-Лос, восставшего из мертвых и готового к мести.
Мы можем ожидать игру, в которой нам придется проверить свои боевые навыки, с боевой системой, вдохновленной hack 'n' slash из DNF. Действие игры происходит в той же вселенной, что и DNF, бренда Nexon (издатель).
В The First Berserker Khazan мы сможем по-разному кастомизировать своего персонажа, определяя навыки и экипировку. Боевая система также будет основана на парировании и уклонении от вражеских атак.
Точной даты выхода The First Berserker: Khazan пока нет, но она запланирована для PC, PS5 и Xbox Series X|S.
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