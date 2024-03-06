В новом геймплейном трейлере мрачного слэшера The First Berserker Khazan показали яростные сражения

The First Berserker: Khazan повествует о трагической судьбе генерала Казана, некогда спасшего империю Пелос от полчищ дракона-берсерка Хисмара.

Несмотря на героические заслуги, Казан был обвинён в предательстве и изгнан за пределы родных земель. Теперь, лишившись титулов и воинских регалий, он вынужден скитаться в опасных пустошах, постоянно оглядываясь на преследующих его имперских агентов.

Чтобы выжить в суровом мире изгнания, Казану придётся полагаться лишь на собственную силу и ловкость. Усовершенствуя снаряжение и развивая нужные навыки, он сможет достойно противостоять любым врагам. Но главная его цель — разоблачить заговор и вернуть себе доброе имя.

На этом тернистом пути Казану предстоит столкнуться не только с имперскими фанатиками, но и с целым коварным легионом монстров. Сумеет ли изгнанник пережить все испытания и доказать свою невиновность?