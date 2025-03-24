В новом трейлере The First Berserker: Khazan представили могущественного босса Малуку

Разработчики Neople показали нового босса The First Berserker: Khazan — Малуку, огромного рыцаря, владеющего двумя массивными мечами. В свежем трейлере он крушит поле боя, а в Fatal Encounter представили его демоническую сущность.

На второй фазе битвы Малука становится еще смертоноснее, доставая третий меч, который, хоть и тоньше основных клинков, но значительно быстрее. Судя по всему, бой с этим командующим вражеской армии станет настоящим испытанием.

The First Berserker: Khazan выходит 27 марта на PC, PS5 и Xbox Series X|S и обещает стать крепкой экшен-RPG в стиле аниме. Яркий cel-shading, напоминающий культовые японские мультфильмы, делает игру особенно атмосферной.

Мы уже тестировали The First Berserker: Khazan в сентябре и остались в восторге — динамичные бои, зрелищные атаки и мрачный фэнтезийный мир захватывают с первых минут!