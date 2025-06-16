Вышло обновление The First Berserker: Khazan от 16 июня, добавляющее лёгкий и хардкорный режимы

NEOPLE выпустила обновление The First Berserker: Khazan от 16 июня и поделилась полными заметками о патче. Этот патч добавляет лёгкий и хардкорный режимы, а также вносит многочисленные правки и изменения баланса.

Начнем с режима Новичок. Этот режим предназначен для тех, кто новичок в этом типе экшн-игр. В этом режиме вы не будете получать урон от выносливости при попадании, и вы будете наносить больше урона врагам по сравнению с обычной сложностью.

Более того, разработчики изменили названия предыдущих режимов сложности. Лёгкий теперь называется обычным, а обычным теперь называется экспертным.

Теперь в игре есть еще более сложный режим, называемый хардкор. Он для тех, кто хочет дополнительных испытаний. Ваша выносливость, и защита будут снижены по сравнению с обычным уровнем сложности. Однако ваш урон от атаки будет лучше, чем в обычном режиме. Плюс, для этого режима есть эксклюзивная перспектива с привязкой камеры.

Разработчики также добавили новую функцию предустановки умений для улучшения управления деревом навыков. Кроме того, они добавили новую функцию предустановки снаряжения. Это позволит вам легко переключаться между настройками персонажа.

Разработчики увеличили лимит хранения снаряжения в Хранилище со 100 до 500. Они также исправили ряд ошибок. Например, они исправили проблему, из-за которой ввод задерживался при использовании брутальной атаки на Хисмаре во время битвы с боссом.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.