Вышло обновление The First Berserker: Khazan от 16 июня, добавляющее лёгкий и хардкорный режимы

NEOPLE выпустила обновление The First Berserker: Khazan от 16 июня и поделилась полными заметками о патче. Этот патч добавляет лёгкий и хардкорный режимы, а также вносит многочисленные правки и изменения баланса.
Начнем с режима Новичок. Этот режим предназначен для тех, кто новичок в этом типе экшн-игр. В этом режиме вы не будете получать урон от выносливости при попадании, и вы будете наносить больше урона врагам по сравнению с обычной сложностью.
Более того, разработчики изменили названия предыдущих режимов сложности. Лёгкий теперь называется обычным, а обычным теперь называется экспертным.
Теперь в игре есть еще более сложный режим, называемый хардкор. Он для тех, кто хочет дополнительных испытаний. Ваша выносливость, и защита будут снижены по сравнению с обычным уровнем сложности. Однако ваш урон от атаки будет лучше, чем в обычном режиме. Плюс, для этого режима есть эксклюзивная перспектива с привязкой камеры.
Разработчики также добавили новую функцию предустановки умений для улучшения управления деревом навыков. Кроме того, они добавили новую функцию предустановки снаряжения. Это позволит вам легко переключаться между настройками персонажа.
Разработчики увеличили лимит хранения снаряжения в Хранилище со 100 до 500. Они также исправили ряд ошибок. Например, они исправили проблему, из-за которой ввод задерживался при использовании брутальной атаки на Хисмаре во время битвы с боссом.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Вместо того что бы сделать один нормальный режим и его отбалансировать под оптимальный порог вхождения сложности, разрабы просто делают ни один неиграбельный режим причем после это еще раз нерфят.На легком режиме игра играет сама в себя на самом сложном ветераны не тянут начинается скулеж после чего идет нерф или разрабы отвечают если не можете пройти переходите на легкий.Свежий пример Lies.of.P сложность легендарный гвардеец сделают проще в ближайших патчах.Гонять цифры урона туда сюда вместо того что бы сделать поведение боссов на сложном режиме интересным это не одно и тоже.No Rest for the Wicked тоже в будущих патчах разрабы хотят добавить уровни сложности.Теперь в таких играх по большей части остануться только кликбейтные и хайповые заголовки типа souls like! Если тот-же Миядзаки объяснял один уровень сложности тем, что все геймеры должны получать сопоставимое удовольствие и вести обсуждение на одном уровне и если ввести разные уровни сложности, это может разделить и раздробить комьюнити.То другие разрабы обьясняют это для привлечения большей аудитории ну типа бизнес ничего личного. Так что теперь souls like вышли на новый уровень, теперь ты можешь пройти эту игру на режиме бабочка и гордо величать себя хардкорным геймером)))
сгорел
все правильно. Разбрабы таких "сосаликов" и не планировали изначально делать хорошие сосалики и самих их изначально не любят, они просто хотели сделать бабла на хайповом жанре. Поэтому в глубине души они даже не знают что и как нужно делать xD
Казуалы, общий сбор