First Class Trouble - командная игра о выживании на космическом лайнере временно бесплатна в Steam до 7 сентября

Мультиплеерная игра First Class Trouble, которую часто сравнивают с Among Us, временно доступна бесплатно в Steam. Акция продлится до 7 сентября, поэтому у игроков есть несколько дней, чтобы опробовать проект студии Invisible Walls вместе с друзьями.

Действие разворачивается на роскошном космическом лайнере, пережившем катастрофу. Игрокам предстоит исследовать корабль, выполнять задания и выяснять, кому можно доверять. Одни участники играют за выживших Residents, а другие — за Personoids, которые скрываются среди них, саботируют команду и устраняют мешающих игроков. Дополнительную атмосферу паранойи создаёт голосовой чат с ограничением по расстоянию.

В одном матче могут участвовать от 4 до 12 человек, так что First Class Trouble подойдёт для большой компании, которая ищет необычную игру на выходные.

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