2B уже рядом: эффектный трейлер коллаборации The First Descendant и NieR: Automata вместе с подробностями нового сезона

На фоне празднования первого года с момента выхода The First Descendant, разработчики из NEXON провели специальную презентацию Descendant Fest 2025, где раскрыли ключевые детали крупного обновления третьего сезона под названием Breakthrough и порадовали фанатов впечатляющим кроссовером с культовой NieR: Automata.

Сезон 3 стартует 7 августа 2025 года и добавит в игру обширный регион Axion Plains, новое средство передвижения в виде Hover Bike, восьмипользовательский рейд против Колосса Wall Crasher, а также нового потомка по имени Нелл, обладающую телекинетическими способностями. Особое внимание вызвал и первый кроссовер с другой игровой франшизой: 2B и A2 из NieR: Automata появятся в игре в виде уникальных обликов, анимаций и визуальных украшений для игровых персонажей. Их внешний вид и поведение в точности воссоздают боевых андроидов из оригинала.

Согласно опубликованной инфографике, за год в The First Descendant сыграли миллионы пользователей по всему миру. Игроки уже могут посмотреть личную статистику на официальном сайте проекта, а с 24 июля начнётся открытая демо-версия обновления, где можно будет лично протестировать новую карту, транспорт и персонажа.

Помимо контента, презентация представила музыкальное партнёрство с Spotify — оригинальный саундтрек игры теперь доступен на популярных стриминговых площадках. Игроки, вошедшие в игру после 3 июля, получат тематическую Spotify Name Card и уникальные визуальные элементы. Также стартует мероприятие Grab the Breakthrough, в рамках которого будут разыгрываться тематические награды и внутриигровые предметы.

Для новых и вернувшихся игроков NEXON запускает события Descendant Boost Up и Descendant Boost Path. Они позволят новичкам пропустить раннюю часть и сразу начать с более сложных испытаний, а также быстро освоить ключевые игровые механики. Дополнительно разработчики представили мобильное приложение The First Descendant Companion App, доступное на iOS и Android, позволяющее отслеживать прогресс, получать уведомления и в будущем — запускать исследования напрямую с телефона.

The First Descendant доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Сезон 3 с участием 2B стартует 7 августа.