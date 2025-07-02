2B уже рядом: эффектный трейлер коллаборации The First Descendant и NieR: Automata вместе с подробностями нового сезона

На фоне празднования первого года с момента выхода The First Descendant, разработчики из NEXON провели специальную презентацию Descendant Fest 2025, где раскрыли ключевые детали крупного обновления третьего сезона под названием Breakthrough и порадовали фанатов впечатляющим кроссовером с культовой NieR: Automata.
Сезон 3 стартует 7 августа 2025 года и добавит в игру обширный регион Axion Plains, новое средство передвижения в виде Hover Bike, восьмипользовательский рейд против Колосса Wall Crasher, а также нового потомка по имени Нелл, обладающую телекинетическими способностями. Особое внимание вызвал и первый кроссовер с другой игровой франшизой: 2B и A2 из NieR: Automata появятся в игре в виде уникальных обликов, анимаций и визуальных украшений для игровых персонажей. Их внешний вид и поведение в точности воссоздают боевых андроидов из оригинала.
Согласно опубликованной инфографике, за год в The First Descendant сыграли миллионы пользователей по всему миру. Игроки уже могут посмотреть личную статистику на официальном сайте проекта, а с 24 июля начнётся открытая демо-версия обновления, где можно будет лично протестировать новую карту, транспорт и персонажа.
Помимо контента, презентация представила музыкальное партнёрство с Spotify — оригинальный саундтрек игры теперь доступен на популярных стриминговых площадках. Игроки, вошедшие в игру после 3 июля, получат тематическую Spotify Name Card и уникальные визуальные элементы. Также стартует мероприятие Grab the Breakthrough, в рамках которого будут разыгрываться тематические награды и внутриигровые предметы.
Для новых и вернувшихся игроков NEXON запускает события Descendant Boost Up и Descendant Boost Path. Они позволят новичкам пропустить раннюю часть и сразу начать с более сложных испытаний, а также быстро освоить ключевые игровые механики. Дополнительно разработчики представили мобильное приложение The First Descendant Companion App, доступное на iOS и Android, позволяющее отслеживать прогресс, получать уведомления и в будущем — запускать исследования напрямую с телефона.
The First Descendant доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Сезон 3 с участием 2B стартует 7 августа.
Что нужно сделать для поднятия онлайна? конечно же колобарацию с NieR.... она же пздц популярна в Азии... куда 2В только не сували.....
Ну посмотрим. Вряд-ли выстроиться очередь на покупку жопки 2В за 20$.
Да Боже, оставьте вы уже в покое А2 и 2B. Их буквально пихают во все многопользовательские игры. TFD мертва и новые скины за 20-30 баксов точно её не спасут. Понимаю, что хоть проект постепенно умирает, но его надо доить до конца, чтобы потом сделать ещë один такой. Но сделали бы хоть этот коллаб бесплатным, у них же там практически всë за донат. Запилить какой-нибудь ивент, где в его рамках можно было получить бесплатные скины за ивентовую валюту, не так уж сложно.
Данная коллаборация не спасёт игру.
Прошел весь контент… а гринд мне до лампочки
посмотрел трейлер. это не совсем та тубишечка. внешне похожа да но её буд-то с нуля рисовали. да и движется она по другому... халтура кароче