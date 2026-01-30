5 февраля в The First Descendant появится очередная горячая героиня - боец ближнего боя Диа

Разработчики из Nexon Games опубликовали новый кинематографический трейлер для бесплатного лутер-шутера The First Descendant. В нем представлен новый Потомок - девушка по имени Диа. Анонс сопровождается подписью: "Диа просыпается с отметинами Забвения. 5 февраля всплывет скрытая правда".
С момента своего анонса Диа стала одной из самых ожидаемых героинь благодаря мрачной истории, эмоциональному тизеру и уникальному стилю ближнего боя. Вместе с ее выходом в игре начнется ивент под названием Battlefield Support Operation, который позволит новичкам или вернувшимся игрокам младше 12 уровня побыстрее докачаться до капа, получив в награду оружие, ресурсы и персонажа Банни (ультимативную версию).
В это до сих пор еще кто-то играет?
Ну судя по всему, да — раз обновы выходят.
Дизайн крутой бабы тоже но вот сама игра… сил бы они сделали ее посерьезнее а не фортнайт то я бы играл
На сиськи в 2Б и Стеллар Блейд же клюнули. Тут то что не так?!
на фоне стеллар блейда как же хреново они все выглядят
Оно всё ещё живое.)
Да-да-да, очередная пластиковая дура, якобы со своей историей личностью, на которую максимально по*уй + пое*ать))
Харизму чувствую ее уже
шишка встала 😂🥵😍