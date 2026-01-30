ЧАТ ИГРЫ
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.3 741 оценка

5 февраля в The First Descendant появится очередная горячая героиня - боец ближнего боя Диа

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики из Nexon Games опубликовали новый кинематографический трейлер для бесплатного лутер-шутера The First Descendant. В нем представлен новый Потомок - девушка по имени Диа. Анонс сопровождается подписью: "Диа просыпается с отметинами Забвения. 5 февраля всплывет скрытая правда".

С момента своего анонса Диа стала одной из самых ожидаемых героинь благодаря мрачной истории, эмоциональному тизеру и уникальному стилю ближнего боя. Вместе с ее выходом в игре начнется ивент под названием Battlefield Support Operation, который позволит новичкам или вернувшимся игрокам младше 12 уровня побыстрее докачаться до капа, получив в награду оружие, ресурсы и персонажа Банни (ультимативную версию).

18
11
Комментарии:  11
S1lv3R

В это до сих пор еще кто-то играет?

5
Ежик Шедоу

Ну судя по всему, да — раз обновы выходят.

3
Adam Driver

Дизайн крутой бабы тоже но вот сама игра… сил бы они сделали ее посерьезнее а не фортнайт то я бы играл

Рикочико

На сиськи в 2Б и Стеллар Блейд же клюнули. Тут то что не так?!

3
antiRed

на фоне стеллар блейда как же хреново они все выглядят

4
SOLUS5678

Оно всё ещё живое.)

4
J a r v i s

Да-да-да, очередная пластиковая дура, якобы со своей историей личностью, на которую максимально по*уй + пое*ать))

3
Adam Driver

Харизму чувствую ее уже

1
Леший3

шишка встала 😂🥵😍