Аналитики отметили хороший запуск The First Descendant на ПК и консолях в США

Корейский лутер-шутер The First Descendant от студии Nexon в первую неделю собрал огромную аудиторию в 10 миллионов пользователей. И в этом нет ничего удивительного: проект предлагает захватывающий игровой процесс и привлекательных женских персонажей, которые в современных играх стали большой редкостью. Недавнее исследование аналитического портала Circana показывает, что The First Descendant в первый день релиза ворвался в топы загрузок и держится в лидерах уже две недели подряд.
Сказать, что именно послужило толчком для большой популярности The First Descendant, сложно. Известный эксперт в индустрии Мэт Пискателла также не стал вдаваться в описание причин этого явления, лишь констатировав сам факт. Шутер пользуется большим спросом у игроков и, судя по имеющимся данным, это самый успешный релиз лета 2024 года в США.
Как отмечают аналитики, The First Descendant по загрузкам на консолях PS5 и Xbox занимает 4-е место в десятке самых популярных проектов. Проект от Nexon сумел обойти Elden Ring, Minecraft и другие постоянные хиты этого списка. На ПК в Steam общая позиция у игры еще лучше. Там The First Descendant занимает 3-е место, уступая только Elden Ring и Counter-Strike 2.
"Сказать, что именно послужило толчком для большой популярности The First Descendant, сложно." - что сложного то? Большие сиськи и жопы и красивые тела и милые лица. Игрокам уже надоело тема пропихивания во все игры, жирных, нетридиционно ориентированных, через чур темных и якобы "натуральных по своему красивых" личностей.
я её давно на ящик скачал т.к. бесплатно и никаких подписок правда не знал что она только в июле запуститься а сейчас как-то всё руки не доходят посмотреть что за покемон такой
А вообще это поганая ситуация, когда с одной стороны тошнотворные игры, но с геймплеем, а с другой пустая, но приятная картинка. Нужны те кто объединит это воедино, и не побоится послать на Х всех сжвшных ущербов.
"большие сиськи и жопы", "руки не доходят" ))))
без обид дружище, просто смешно получилось)
Китайцы и корейцы спешат на помощь.
я об этом после только подумал как написал) а так скачал даже не зная ничего,написано было онлайн шутер бесплатно,но серваков тогда не находило хотел удалять но думаю пусть остаётся в итоге там бабы бегают но суть чтоб не только попами завлекала
молодцы молдаване, сразу и сиськи и жопу в одну картинку вставили. так держать!
Игра ещë та залу*а. Нексон вообще игры делать не умеет. Лень в сотый раз самому расписывать минусы игры, вот читайте отзыв одного из адекватных людей в Стиме. Он всë по факту расписал:
"С первой опен беты не сделали ничего кроме того что убрали кастомизацию сток скинов(вот это н..yя себе, да?)
все чем по факту вытягивает проект - графика, более-менее интересные пушки и супер-банни за 100$, хотя графика для UE5 очень слабая(как пример возьми INDIKA на UE4 и все будет понятно)
а теперь о том что его убьет если ничего не сделать:
1. фарм "потомков" и "великолепного оружия" это что-то с чем-то, я выбывая сегодня супер-вьессу бомбил больше чем за последние 100 часов в КС2. закрой миссию за 15 минут(или бездна, но там оооой не факт) из которой выпадет форма, пойди открой форму на босса(или не дай бог на дроч-бездну) и попробуй выбить нужный чертеж с 3-6% шансом. МАЛО??? ну иди тогда нафарми стабилизатор формы с 1.5-2.5% шансом с миссии/бездны/обороны и т.д. или пойди в миссию и набабахай там врагам миллиард усилений и пройди эту миссию уже не за 10-15 минут а за все 20-25(время утрировано). с пушками сутуация чуть лучше, но чисто из-за того что в формах % выпадения зачастую повыше
2. лютый донат(курс доллара привет) для только вышедшей игры и полное отсутствие кастомизации F2P игрокам за исключения всяких эффектов телепортации которые раздали абсолютно всем тестерам и подобной мишуры
3. сюжет написан я не знаю кем и как, да chatGPT лучше сделал бы, я отвечаю, вспомнить просто Джереми который был создан как будто чисто для того чтоб бесить, и помер так-же по-тупому, а глав гад это вообще хрен пойми что, ноль объяснений мотиваций и причин конфликта(хотя мб описывается через записки и записи, но без хоть чутка цепляющего сюжета кто полезет их читать?)
4. пустые локации без смены погоды и времени суток, есть кншн просто симпатичные места, но в остальном это просто декорация для мочилова монстров
5. оптимизация. да-да, сейчас почти нет проектов без проблем с этим на старте, но какие 60-75 кадров на фулл пустой локации на FULL HD и RTX3060TI с DLSS на качество, причем на средне-высоких настройках? я в киберпанк на фулл ультрах кроме RTX в среднем 70-80 кадров с DLSS имею, а что тут происходит во время обороны с фпс и СЕРВЕРАМИ я просто в аxyи
6. полное отсутсвие энд-гейм контента, сегодня на 7 часе игры я задумался "а вот выбью я супер-вьессу и потайной сад, если меня ничего не заинтересует потом, что мне делать в этой игре?", понятно что москва не за неделю строилась, по чтоб прям ничего - это сильно, сам ищи что делать, квестов не будет
7. сервера и в целом кривизна игры, начиная от миссий на который ты вкидываешь ульту в толпу врагов. бегаешь 3-5 секунд а потом тебя резко тепает назад и ты уже лежишь ждешь отправления в Альбион и заканчивая вообще откидосом с миссий, и ладно было бы это только у меня одного, однако друзья с которыми играл не согласятся. а по поводу кривизны - за убийство коллоса на высокой сложности 1 раз должны были дать поляризатор(не помню название из игры, обзовем как в варфе), ну его крч не дали, потом пришел квест на 10 убийств коллосов на высокой сложности, та-же награда, так-же не дали, ощущение что просрал 3 часа жизни по приколу, ну холь формы пооткрывал(правда не выпало нихрена)
ВЫВОДЫ: на часов 10-20 чисто зайти позалипать на сиськи-жопы, пройти сюжет, помечтать о банни в купальнике и посмотреть на билдовку из варфрема - вполне можно, а если вы тут за лутер-шутером то вы на данном этапе не по адресу, хз что нексон делали год с первой опен беты"