Аналитики отметили хороший запуск The First Descendant на ПК и консолях в США

В мире на грани гибели разворачивается действие The First Descendant — кооперативного шутера от третьего лица с элементами RPG. Здесь вы становитесь Наследником, защитником континента Ингрис от неумолимых захватчиков. Судьба человечества висит на волоске, и именно вам предстоит изменить ход истории.

По мере прохождения миссий и сюжетных линий вы не только раскроете тайну Наследников, но и станете сильнее. Каждое задание — это шаг к разгадке и подготовка к грядущим испытаниям. При этом развитие вашего персонажа неразрывно связано с тщательно продуманной системой экипировки.

Боевая система игры отличается динамичностью и разнообразием. В вашем распоряжении множество уникальных персонажей, каждый из которых обладает собственным набором навыков. Более того, свобода передвижения, усиленная использованием крюков-кошек, позволяет создавать мощные боевые комбинации. Дополняет эту систему богатый арсенал огнестрельного оружия и различные эффекты, благодаря которым вы сможете найти свой неповторимый стиль ведения боя.

Особое место в The First Descendant занимают эпические сражения с гигантскими боссами-монстрами. Эти битвы, рассчитанные на команду из четырёх человек, не только требуют слаженности действий и тактического мышления, но и предлагают уникальный уровень взаимодействия с противником. Так, разрушаемые части тел боссов и их уязвимые места создают дополнительный уровень стратегии. Кроме того, различные уровни сложности позволяют как новичкам, так и опытным геймерам найти подходящий вызов.

Что касается развития персонажа, ваш герой может быть оснащён тремя видами оружия, четырьмя аксессуарами и различным вспомогательным снаряжением. Однако экипировка — это не просто улучшение базовых характеристик. Некоторые предметы могут добавлять совершенно новые способности, тем самым открывая простор для экспериментов с билдами.

Получение нового снаряжения тесно связано с прогрессией в игре. С одной стороны, выполнение сюжетных заданий позволяет получать ценные предметы. С другой — участие в Мировых Миссиях предоставляет уникальные возможности для добычи редкого оборудования. Эти миссии выделяются своим масштабом, предлагая объединить усилия в борьбе с особо опасными противниками и получить за это достойную награду.