Аналитики отметили хороший запуск The First Descendant на ПК и консолях в США

Корейский лутер-шутер The First Descendant от студии Nexon в первую неделю собрал огромную аудиторию в 10 миллионов пользователей. И в этом нет ничего удивительного: проект предлагает захватывающий игровой процесс и привлекательных женских персонажей, которые в современных играх стали большой редкостью. Недавнее исследование аналитического портала Circana показывает, что The First Descendant в первый день релиза ворвался в топы загрузок и держится в лидерах уже две недели подряд.

Сказать, что именно послужило толчком для большой популярности The First Descendant, сложно. Известный эксперт в индустрии Мэт Пискателла также не стал вдаваться в описание причин этого явления, лишь констатировав сам факт. Шутер пользуется большим спросом у игроков и, судя по имеющимся данным, это самый успешный релиз лета 2024 года в США.

Как отмечают аналитики, The First Descendant по загрузкам на консолях PS5 и Xbox занимает 4-е место в десятке самых популярных проектов. Проект от Nexon сумел обойти Elden Ring, Minecraft и другие постоянные хиты этого списка. На ПК в Steam общая позиция у игры еще лучше. Там The First Descendant занимает 3-е место, уступая только Elden Ring и Counter-Strike 2.