Ассасин, бывший повар и танк в новом геймплейном трейлере The First Descendant

Вышел новый трейлер персонажей для игры The First Descendant от Nexon, в котором наряду с ранее представленными Шарен и Блэр демонстрируется еще один новый Потомок - Кайл. Посмотрите его ниже.
Блэр - бывший повар, который, к своему удивлению, умеет владеть огнем, создавая огненную зону, сжигающую врагов, и дающую ему сопротивление урону, когда он стоит внутри. Его атаки включают струю огня из ладони и мощный огненный шар, а пассивка увеличивает количество критических ударов в зависимости от количества АоЕ огня.
Шарен - ассасин, способная становиться невидимым и атаковать врагов мощными ударами ближнего боя. В зависимости от количества убийств, она может сократить время действия невидимости. Ее Overkill также направляет несколько тепловых ножей, которые наносят огромный урон.
Что касается Кайла, то он может создавать баррикады во время движения и бить врагов плечом. Однако самым впечатляющим, пожалуй, является его Overkill, когда он взмывает в небо и обрушивается на цели.
The First Descendant вышла на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. В игре 14 персонажей и пять Ultimate-вариантов, но в ближайшее время появятся и другие, в том числе Луна в начале августа.
Повар бывшим не бывает)
20 часов играю, уже выкачал Аякса до 40 лвла, но кроме Банни никого не исследовал. Душный корейский гринд с ограничениями даëт о себе знать.
Шарен следующая после Банни.
Дошел до миссии имея 14lv где нужно уничтожить противника имеющего постояный быстро восстанавливающийся барьер и куча бесконечных мобов, в одиночку так и не смог эту миссию пройти, чуть чуть всегда не хватало, прийдеться с кем то
У Nexon эти игры по кд штампуются. Помню был шутер от них Ghost in the shell. Просуществовал он помоему меньше года и закрылся. Master X Master была прикольная MOBA игрушка. Я даже заявку на бету подавал и потом получил ключ. Правда в релизе игра пробыла тоже недолго. Так что хз сколько эта продержится. Нынешние издатели застряли в конце нулевых, когда онлайн игры росли как грибы после дождя. Сейчас так не работает.
Ну залипательная вещь в игре есть. Но в сервис игре главное развитие. Для чего собирать убер пушки и прокачивать перса,если под это не будет контента.