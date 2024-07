Ассасин, бывший повар и танк в новом геймплейном трейлере The First Descendant

Вышел новый трейлер персонажей для игры The First Descendant от Nexon, в котором наряду с ранее представленными Шарен и Блэр демонстрируется еще один новый Потомок - Кайл. Посмотрите его ниже.

Блэр - бывший повар, который, к своему удивлению, умеет владеть огнем, создавая огненную зону, сжигающую врагов, и дающую ему сопротивление урону, когда он стоит внутри. Его атаки включают струю огня из ладони и мощный огненный шар, а пассивка увеличивает количество критических ударов в зависимости от количества АоЕ огня.

Шарен - ассасин, способная становиться невидимым и атаковать врагов мощными ударами ближнего боя. В зависимости от количества убийств, она может сократить время действия невидимости. Ее Overkill также направляет несколько тепловых ножей, которые наносят огромный урон.

Что касается Кайла, то он может создавать баррикады во время движения и бить врагов плечом. Однако самым впечатляющим, пожалуй, является его Overkill, когда он взмывает в небо и обрушивается на цели.

The First Descendant вышла на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. В игре 14 персонажей и пять Ultimate-вариантов, но в ближайшее время появятся и другие, в том числе Луна в начале августа.