Авторов лутер-шутера The First Descendant заподозрили в копировании иконок из Destiny

The First Descendant заподозрили в копировании некоторых иконок и даже оружия из Destiny 2, MMO от Bungie. Все началось со статьи, опубликованной Forbes, но быстро распространилось в социальных сетях, в том числе из-за фактического сходства символов, используемых в двух играх.

Статья включает коллаж с некоторыми иконками двух игр (изображение ниже), которые в некоторых случаях практически идентичны, за исключением нескольких различий, таких как добавленные, удаленные или окрашенные в другой цвет элементы, которые, по словам автора, являются классическим способом действий тех, кто "копирует домашнюю работу и вносит несколько изменений, чтобы избежать разоблачения", что в данном конкретном случае должно обезопасить Nexon от возможных судебных исков со стороны Bungie.

Тасси утверждает, что не может с полной уверенностью сказать, были ли скопированы элементы геймплея, такие как контент, режимы и так далее, но он заметил, что снайперская винтовка The First Descendant "Different Dream" кажется смесью между оружием серии "IKELOS" и "Sleeper Simulant" из Destiny 2. Сходство есть, но не такое заметное, как с иконками, и, учитывая название, выбранное Nexon, это может быть просто дань уважения MMO от Bungie.

Журналист также отметил определенное сходство между типом врагов, вооруженных щитом, слабое место которого находится в центре, что практически идентично Cabal Phalanx из Destiny 2. В конце концов, отмечает он, The First Descendant, похоже, черпала вдохновение у других представителей жанра, в первую очередь у Warframe. В любом случае, результат должен убедить многих игроков попробовать игру от Nexon, что подтверждают показатели игры в Steam.