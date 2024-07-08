Авторов лутер-шутера The First Descendant заподозрили в копировании иконок из Destiny

The First Descendant заподозрили в копировании некоторых иконок и даже оружия из Destiny 2, MMO от Bungie. Все началось со статьи, опубликованной Forbes, но быстро распространилось в социальных сетях, в том числе из-за фактического сходства символов, используемых в двух играх.
Статья включает коллаж с некоторыми иконками двух игр (изображение ниже), которые в некоторых случаях практически идентичны, за исключением нескольких различий, таких как добавленные, удаленные или окрашенные в другой цвет элементы, которые, по словам автора, являются классическим способом действий тех, кто "копирует домашнюю работу и вносит несколько изменений, чтобы избежать разоблачения", что в данном конкретном случае должно обезопасить Nexon от возможных судебных исков со стороны Bungie.
Тасси утверждает, что не может с полной уверенностью сказать, были ли скопированы элементы геймплея, такие как контент, режимы и так далее, но он заметил, что снайперская винтовка The First Descendant "Different Dream" кажется смесью между оружием серии "IKELOS" и "Sleeper Simulant" из Destiny 2. Сходство есть, но не такое заметное, как с иконками, и, учитывая название, выбранное Nexon, это может быть просто дань уважения MMO от Bungie.
Журналист также отметил определенное сходство между типом врагов, вооруженных щитом, слабое место которого находится в центре, что практически идентично Cabal Phalanx из Destiny 2. В конце концов, отмечает он, The First Descendant, похоже, черпала вдохновение у других представителей жанра, в первую очередь у Warframe. В любом случае, результат должен убедить многих игроков попробовать игру от Nexon, что подтверждают показатели игры в Steam.
Дык там сплошняком копипаст из разных игр! О чем вообще пост? Ну взяли из одной что-то, прикрутили к другой... Чего-то своего навесили - вот и игра получилась. Одним зашла гриндилка такая, вторые бесятся, что не пошла, третьим гринд не заходит... Это ж китайцы! Копипаст всего и вся - их ремесло!
Их жизнь в копировании, да и еще миогут в суд на авторов подать xD
Ага, только компания и игра из Южной Кореи)
The First Descendant как китайский айфон , полная калька на Desteny и Warframe , только максимально не интересный и скучный . Но есть жопки и красивые мордашки .
Женские персонажи тоже ничего нарисованы. :)
там шо не скопировано из дестини то скопировано из аутрайдерс, своего там вообще ноль
И сверху присыпано прокачкой из Варфрейма)
Свое там девчонки ибо ни в одном из проектов их нет
да там вся игра дженерик! как будто из бесплатных ассетов собрана, все так и орет, что это смесь всего, хоть дестини (жена даже подумала, что я в нее играю), хоть анзем, хоть варфрейм и целой кучи других, но самобытных проектов. тут же ничего своего. уже в первый день задолбала одинаковым паттерном локаций и миссий. 1 шаблон * на 4 или 5 кусков биома * 8 биомов. рейдбоссы тоже фуфел, многое отдает вообще стилистически солсами, вообще ни к месту.
так, вот похожие вещи на другие игры, что дальше? все, играть нельзя? логика как у подружек, ой, у нее такое-же платье, мне надо другое надеть)))))
группа Nosferatu - The Wrath of Malachi ( †Вампиры† )
Доброго времени суток всем подписчиком лучшего паблика!Сразу к сути! В ближайшее время не будет больше информации об игре, ибо всё самое интересное уже закончилось, а писать о вырезанных моделях стульев - как-то не хочется, ибо уж слишком! Вопрос заключается в другом - есть ли здесь заинтересованные люди, которые хотят создавать моды на базе данной игры? Речь идёт именно о модах на основе оригинала! Не переносе первоисточника на Unity, Unreal Engine и т.д, а именно оригинальной игре!
На текущий момент, движок и знания (мододелов) позволяют создавать любые модификации для "NtWoM", начиная от скриптов (с некоторыми оговорками), заканчивая - новыми локациями и даже сюжетом! // Юрий Николаев