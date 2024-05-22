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The First Descendant Лето 2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 120 оценок

Авторы лутер-шутера The First Descendant подробнее рассказали о сюжете игры и объявили о финальном тестировании

Gutsz
Новости

Корейская игровая индустрия вновь собирается порадовать геймеров уже этим летом. Студия Nexon Games в скором времени обещает выпустить амбициозный лутер-шутер The First Descendant от третьего лица, созданный на движке Unreal Engine 5. Игроков ждет обширный игровой мир, эпичная история противостояния человечества с инопланетянами и множество контента. Авторы проекта в свежем дневнике разработчиков решили подробно остановиться на сюжете The First Descendant.

В The First Descendant игрокам предстоит вступить в ожесточенную борьбу за выживание всего человечества. Игроки берут под свой контроль героев, унаследовавших судьбу предшественников и именуемых Потомками. Они обладают "Истоком" — генетическим материалом, унаследованным от предшественников, — который позволяет им использовать сверхчеловеческие боевые способности. Этих способностей хватает только для победы в отдельных битвах, но недостаточно для выигрыша в войне с пришельцами. Единственная надежда для человечества — добыть Бесконечное энергетическое ядро, также известное как Железное сердце, которое может отрезать инопланетян от их родного измерения и лишить их серьезного преимущества в бесконечных ресурсах. Вам предстоит пройти через разрушенную планету и захватить его, чтобы навсегда избавиться от захватчиков.

Вместе с этим было объявлено о проведении финального тестирования The First Descendant, которое будет доступно для всех желающих. На ПК через Steam и на консолях можно будет опробовать сюжет игры, кооперативные режимы и другие возможности игры с 25 по 26 мая. После этого будет объявлена точная дата релиза игры.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Talendor3

Азиаты знают толк в дизайне тянок

2
SOLUS5678

Ждём!

1
AndralStormborn

Надо будет самому затестить, попробовать, потом решу и вынесу вердикт

0
w0oozy

Альфа была топовой, ждем

0
Bassota277

Выглядит интересно,да еще и тяночки с нормальными чертами лица.

-1
Floww

вроде бы и неплохо выглядит, но сук.. корейцы... азиаты не умеют в игры :(

-2
Resplaytor

Братишка ты из какого года ? )

Щас многие топовые игры как раз делают азиаты, в пример взять тот же elden или re4 remake

1
Floww Resplaytor

Что то что то помои. Не вышло ещё ни одной азиатской игры, которая мне б зашла. Только хонкай стар рейл норм, но это ж мобилка. На ПК я в нее не играл)

Дд2 ещё правда не пробовал.

Конечно это субъективно, но окей есть резиденты успешные и елден ринг. А сколько на них приходится неуспешных?

Да и стилистика эта убогая азиатская. Они даже когда косят под европейских персонажей у них получаются уроды.

0
Moorchik

В полку Дестини и Варфрейма прибыло, теперь от корейцев. Что же, выглядит довольно симпатично, будем посмотреть.

-2
Jarvis666

Очередная, корейская пустышка. Заманивают жопами и якобы сюжетом. Но всë, что после пролога это просто однотипные квесты для гринда. Бои с боссами вообще кринж, никакой динамики))

-4
Resplaytor

Ты щас по сути описал ту же дестини или варфрейм просто гринд ради гринда, только тут ещё жопы будут ;D

Но справедливости ради соглашусь, как выйдет надо будет самому лично заценить, а потом уже оценивать

1
shurasick876 Resplaytor

В варфрейме, справедливости ради, тоже есть жопы)

0