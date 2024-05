Авторы лутер-шутера The First Descendant подробнее рассказали о сюжете игры и объявили о финальном тестировании

Корейская игровая индустрия вновь собирается порадовать геймеров уже этим летом. Студия Nexon Games в скором времени обещает выпустить амбициозный лутер-шутер The First Descendant от третьего лица, созданный на движке Unreal Engine 5. Игроков ждет обширный игровой мир, эпичная история противостояния человечества с инопланетянами и множество контента. Авторы проекта в свежем дневнике разработчиков решили подробно остановиться на сюжете The First Descendant.

В The First Descendant игрокам предстоит вступить в ожесточенную борьбу за выживание всего человечества. Игроки берут под свой контроль героев, унаследовавших судьбу предшественников и именуемых Потомками. Они обладают "Истоком" — генетическим материалом, унаследованным от предшественников, — который позволяет им использовать сверхчеловеческие боевые способности. Этих способностей хватает только для победы в отдельных битвах, но недостаточно для выигрыша в войне с пришельцами. Единственная надежда для человечества — добыть Бесконечное энергетическое ядро, также известное как Железное сердце, которое может отрезать инопланетян от их родного измерения и лишить их серьезного преимущества в бесконечных ресурсах. Вам предстоит пройти через разрушенную планету и захватить его, чтобы навсегда избавиться от захватчиков.

Вместе с этим было объявлено о проведении финального тестирования The First Descendant, которое будет доступно для всех желающих. На ПК через Steam и на консолях можно будет опробовать сюжет игры, кооперативные режимы и другие возможности игры с 25 по 26 мая. После этого будет объявлена точная дата релиза игры.