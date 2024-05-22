Авторы лутер-шутера The First Descendant подробнее рассказали о сюжете игры и объявили о финальном тестировании

Корейская игровая индустрия вновь собирается порадовать геймеров уже этим летом. Студия Nexon Games в скором времени обещает выпустить амбициозный лутер-шутер The First Descendant от третьего лица, созданный на движке Unreal Engine 5. Игроков ждет обширный игровой мир, эпичная история противостояния человечества с инопланетянами и множество контента. Авторы проекта в свежем дневнике разработчиков решили подробно остановиться на сюжете The First Descendant.
В The First Descendant игрокам предстоит вступить в ожесточенную борьбу за выживание всего человечества. Игроки берут под свой контроль героев, унаследовавших судьбу предшественников и именуемых Потомками. Они обладают "Истоком" — генетическим материалом, унаследованным от предшественников, — который позволяет им использовать сверхчеловеческие боевые способности. Этих способностей хватает только для победы в отдельных битвах, но недостаточно для выигрыша в войне с пришельцами. Единственная надежда для человечества — добыть Бесконечное энергетическое ядро, также известное как Железное сердце, которое может отрезать инопланетян от их родного измерения и лишить их серьезного преимущества в бесконечных ресурсах. Вам предстоит пройти через разрушенную планету и захватить его, чтобы навсегда избавиться от захватчиков.
Вместе с этим было объявлено о проведении финального тестирования The First Descendant, которое будет доступно для всех желающих. На ПК через Steam и на консолях можно будет опробовать сюжет игры, кооперативные режимы и другие возможности игры с 25 по 26 мая. После этого будет объявлена точная дата релиза игры.
Азиаты знают толк в дизайне тянок
Ждём!
Надо будет самому затестить, попробовать, потом решу и вынесу вердикт
Альфа была топовой, ждем
Выглядит интересно,да еще и тяночки с нормальными чертами лица.
вроде бы и неплохо выглядит, но сук.. корейцы... азиаты не умеют в игры :(
Братишка ты из какого года ? )
Щас многие топовые игры как раз делают азиаты, в пример взять тот же elden или re4 remake
Что то что то помои. Не вышло ещё ни одной азиатской игры, которая мне б зашла. Только хонкай стар рейл норм, но это ж мобилка. На ПК я в нее не играл)
Дд2 ещё правда не пробовал.
Конечно это субъективно, но окей есть резиденты успешные и елден ринг. А сколько на них приходится неуспешных?
Да и стилистика эта убогая азиатская. Они даже когда косят под европейских персонажей у них получаются уроды.
В полку Дестини и Варфрейма прибыло, теперь от корейцев. Что же, выглядит довольно симпатично, будем посмотреть.
Очередная, корейская пустышка. Заманивают жопами и якобы сюжетом. Но всë, что после пролога это просто однотипные квесты для гринда. Бои с боссами вообще кринж, никакой динамики))
Ты щас по сути описал ту же дестини или варфрейм просто гринд ради гринда, только тут ещё жопы будут ;D
Но справедливости ради соглашусь, как выйдет надо будет самому лично заценить, а потом уже оценивать
В варфрейме, справедливости ради, тоже есть жопы)