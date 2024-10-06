Авторы The First Descendant показали новый бандл откровенных нарядов для Фрейны "Ultimate Freyna" и другие новинки

После не очень удачного запуска 1-го сезона, разработчики The First Descendant прислушались к отзывам игроков и готовят второй апдей, призванный исправить все известные проблемы, а также добавить новый контент.
Разработчики опубликовали трейлер с демонстрацией новинок обновления, в котором появится бандл новых обликов для Фрейны "Ultimate Freyna", новый босс "Deathstalker" и обновленный сюжетный режим "Infiltration Operation", получивший увеличенный уровень сложности на 400% (по-видимому увеличивает количество врагов).
Большое внимание игроков привлек новый бандл на Фрейну, а именно второй вариант облика, в котором половину ее тела прикрывают лишь колготки в сеточку. Пользователи игры поспешили высказать свое мнение в социальных сетях:
Повысьте зарплату маркетологам - пишет пользователь с ником Crimson140; Я сразу же куплю эту пикантную штучку - RealAsianRobot; Не буду врать, я смотрел это раз 20 - FervorGamingYT; Вот как надо продавать свою игру - Nameless_Comedy.
Кроме того, в игре начнется призднование Хэллоуна,в котором игроки смогут заполучить в свою коллекцию новые эмоции и облики. Обновление будет установлено на следующей неделе - 10 октября.
The First Descendant доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4/PS5, и PC.
Если бы еще сама игра была хорошей...
После того, как вышла The First Descendаnt, я не могу вообще не во что играть, это игра которую я ждал всю жизнь и дело не в бабах, это гринделка от которой не возможно оторваться, из за неё я не могу допройти Блэк миф и Спэйс Марин 2, так что для кого то эта игра плохая, а для кого то шедевр!
Искренне рад за тебя, без сарказма. Я бы тоже очень хотел полюбить эту игру (пробовал исключительно ради баб), но это 100% "не моё". Если бы хоть была сильная атмосфера и приятные локации, как в некоторых гача играх в которые я гоняю... Но даже этого нет.
Чувааааак... А ты слышал о такой игре как Waframe? Попробуй! 1000 часов пролетит незаметно!
ага... 1000 часов пройдет пока разберешься в этом нагромождении всего и вся. и не надо тут сейчас про отупевших геймеров, порог вхождения у варфрейма просто чудовищный.
The First Descendant не боготворю как @hlushebyi, но часов 150-170 мне в ней было интересно. сейчас уже прям остро не хватает нового контента. и речь не про нового босса, потомка или миссии на 3 минуты
А мне очень сильно интерфейс не зашёл. Особено всяких менюшек и улучшений. Он перегружен и плохо работает.
Спору нет что персонажи соблазнительно красивы но это не отменяет того факта что игра ни о чём.
Но также это не отменяет и другого факта, что эта ни о чём игра гораздо качественнее аналогов. Всякие варфреймы и прочий подобный треш гораздо хуже, я считаю. А вообще все игры подобного жанра так себе проекты. Но в этой The First Descendant хотя бы играешь за прекрасных красавиц, в отличие от других того же типа игр.
Только на красивых персонажах увы далеко не уедешь.
попробуй ещё и скрафти это)
тут ехать некуда
на старте поиграл пару дней и понял, что это всё хрень
да пока все сыро и тухло, но в том же варфрейме на старте даже красивых персов не было.. посмотрим что будет через 1-2 года с игрой, если разрабы ума не наберутся то печаль тогда
чем плох варфрейм?
Тем не менее, игра загибается))
Сейчас посмотрел онлайн в стиме - до 20к играет, но это может из-за выходных. Еще игра доступна на консольках (там полюбасу онлайн есть). В соц-сетях у них 100-ни тысяч подписчиков. Так в каком месте игра загибается? Я серьзно справишиваю, потому как не играл.
Буквально 2-3 месяца назад в игре был стабильный онлайн 60-70 тысяч человек Ну и сам факт того, что разрабы добавляют крупицу играбельного контента и ведро косметики за донат, говорит о том, что они выжимают максимум донатов, а не занимаются игрой в серьёз.
Да , "сотни", в Вк 6,3 тысячи. Это будет фантастика, если игра доживет до конца года. Игра загибается, с каждой неделей онлайн в стиме падает , сейчас там в среднем 18к онлайна. И консольщиков еще может столько же. А зная компанию Нексон, у которых не одна игра уже загнулась тупо по тому, что они упор делают в донат (по моим наблюдениям.) , а не к примеру геймплей.
В Вк не смотрел, но на ютубе 100к и в твиттре 200к.
Ну загнется - так загнется. Фиг с ней. Хотя после черной полосы наступает белая (возможно это этот случай).
Но это не значит, что игра загибается. Подобные проекты могут годами приносить прибыль даже при онлайне 10-20 тысяч игроков. А учитывая, что игра вышла не только в стиме, но и на других площадках, вероятнее всего с онлайном пока в целом всё норм в плане доходности.
А вообще онлайн проекты на то и онлайн, чтоб спустя некоторое время загнуться. Такие проекты априори не способны жить вечно. Но разработчики вполне могут продлить жизнь проекту на годы вперёд, если будут делать годные обновления. Скелет у игры хороший. А дальше срок жизни проекта зависит от обновлений. Это нормально.
Ого, а в игру геймплей добавлять будут? развивать? Нет? Да и пофиг на костюмы для спермотоксикозников.
опять) почему я читаю подобные комменты а на ум сражу же приходит стеллар блейд))
Какой же здесь, видеоплеер отстойный!!!
вот это жопа😍😍😍😍😀 почему так классно выглядит все. откуда они нашли такого профи в создании моделек))
Я скажу кратко: "Фрэйна клёвая и жопа у неё клевая. Игра после месяца активности - не клёвая и делать там больше нечего!"
красиво, но играть всё равно в это не буду)
Сексуальность персонажей это круто, но чего то не хватает в этих играх....в серии Nier тоже красивые персонажи, но в них было интересно играть. Впрочем, лучше это чем какая-нибудь дич типо Конкорда.
жду эту обнову уже вторую неделю,а по факту,фрейну анонсировали ещё в августе когда был трейлер с хейли
Ля какие сочные ♥
Честно попробовал я ее, не зашло. Варфрейм чисто концептуально интереснее, пусть там и нет голых тянок. Жаль разрабы цицки газированные закрыли донат из России, а так хотелось Прайм Октавию купить.
мм сеточка)
Надоело в край, компании из крайности в крайность идут.
У одних повестка но с неплохим геймплеем.
У других абсолютная противоположность повестке и с ужасным геймплеем.
Найдите наконец золотую середину, слепое корейское фармилово на жопах не вывезти.
UPD. Любители отдавать предпочтения задницам а не игре, те кто тут минусят любой плевок в сторону этого "продукта", вы сами-то давно в игру заходили?
Раз в обнову чтобы увидеть новый скинчик в паке за несколько десятков баксов?
Или может раз в обнову чтобы увидеть нового персонажа который фактически по геймплею не отличается от единообразной массы уже имеющихся?
Может быть ради новых локаций? Пустырей без активностей.
А может и вовсе спустя неделю с релиза игру удалили дабы место не занимала?
Я не спорю что тенденцию возвращения к красивым телам нужно поддерживать, но не такой убогой ценой, где разраб не имеет ничего кроме задниц и продвигает свой продукт сугубо тематикой "противоповесточности"
Редко адекватный комментарий можно здесь встретить 🤝🍻
Очередная проститутка... спасибо для очередного материала сайтам на подобие Rule34 ^_^. но как игра- гриндо-параша , которые еще поискать нужно, с ужаснейшей оптимизацией та и по сути однотипнейшими миссиями и врагами. А лютый упор в донат, ставит на нет дальнейшую игру в неё, вы тупо даже слоты нормально купить не сможете для новых персов, а донатить РАДИ СЛОТОВ... та ну нахер.
Все кто успел уже поиграли с одной рукой, теперь пора геймплей делать, а не наряды пилить.
как будто коммент про стеллар блейд )))
Игра хрень собачья и загнётся в ближайшие полгода, никакие сезоны и костюмчики этой поделке уже не помогут. Меня на релизе хватило на час. С таким геймплеем и оптимизацией вообще не понимаю как она так долго продержалась еще и что-то заработала, наверное.
Иди играй в warframe свой и не ной
варфрейм в сто раз лучше по геймплею но персонажей рисуют всё хуже и хуже
интересно, а на релизе варфрем тоже был такой сырой?
Однообразной дрочильней он был
в альфе одна лока была, несколько фреймов и столько же стволов
Ну и кал
где?