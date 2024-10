Авторы The First Descendant показали новый бандл откровенных нарядов для Фрейны "Ultimate Freyna" и другие новинки

После не очень удачного запуска 1-го сезона, разработчики The First Descendant прислушались к отзывам игроков и готовят второй апдей, призванный исправить все известные проблемы, а также добавить новый контент.

Разработчики опубликовали трейлер с демонстрацией новинок обновления, в котором появится бандл новых обликов для Фрейны "Ultimate Freyna", новый босс "Deathstalker" и обновленный сюжетный режим "Infiltration Operation", получивший увеличенный уровень сложности на 400% (по-видимому увеличивает количество врагов).

Большое внимание игроков привлек новый бандл на Фрейну, а именно второй вариант облика, в котором половину ее тела прикрывают лишь колготки в сеточку. Пользователи игры поспешили высказать свое мнение в социальных сетях:

Повысьте зарплату маркетологам - пишет пользователь с ником Crimson140; Я сразу же куплю эту пикантную штучку - RealAsianRobot; Не буду врать, я смотрел это раз 20 - FervorGamingYT; Вот как надо продавать свою игру - Nameless_Comedy.

Кроме того, в игре начнется призднование Хэллоуна,в котором игроки смогут заполучить в свою коллекцию новые эмоции и облики. Обновление будет установлено на следующей неделе - 10 октября.

The First Descendant доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4/PS5, и PC.