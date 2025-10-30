Авторы The First Descendant представили второй эпизод третьего сезона - Assemble выйдет 6 ноября

Студия NEXON Games анонсировала второй эпизод третьего сезона кооперативного шутера The First Descendant, получивший название «Assemble». Обновление выйдет 6 ноября 2025 года и станет важной вехой в развитии истории игры.

Подзаголовок эпизода — «No Retreat, No Surrender» («Не отступать и не сдаваться») — отражает накал грядущих событий. Разработчики обещают масштабное продолжение сюжетной линии, где человечество готовится к решающему сражению против Карела и его армии захватчиков.

В свежем трейлере показаны эпичные боевые сцены, напряжённые столкновения с новыми врагами и подготовка к финальной битве. Игроков ждут новые миссии, уникальные типы противников и, по словам создателей, заметные изменения в игровом мире, отражающие приближение кульминации конфликта.

The First Descendant продолжает активно развиваться, получая регулярные обновления и расширения. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, поддерживает кооперативный мультиплеер, а также привлекает внимание зрелищной графикой на Unreal Engine 5 и динамичными боями против гигантских боссов.