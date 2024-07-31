ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 409 оценок

Число игроков The First Descendant сократилось на 60% всего за один месяц после выхода

butcher69
Новости

Игра The First Descendant вышла всего месяц назад, и ее старт был очень успешным. По словам разработчиков, всего за неделю после релиза в игру сыграло более 10 миллионов игроков. Игра также вызвала много споров, так как сообщалось, что некоторые иконки в игре были скопированы из Destiny 2.

Несмотря на то что The First Descendant продолжала демонстрировать хорошие результаты, игра теряет популярность, и игроки уходят в другие проекты.

Как видно из приведенного скриншота, в настоящее время в игру играют около 57 тысяч пользователей Steam, а за последние 24 часа в игру одновременно играли около 98 тысяч человек.

Сравнивая эти цифры игры с пиком в 264К, который был установлен три недели назад, можно заметить, что игроки уже начинают уходить. В целом The First Descendant потеряла около 60 % своей пользовательской базы менее чем за месяц.

Поскольку игра была бесплатной, вполне понятно, что огромное количество игроков бросилось в нее сразу после выхода. Однако, судя по всему, разработчикам не удалось удержать фанатов, так как их число стремительно падает.

Поскольку игра относительно новая, сложно сказать, как она будет развиваться дальше. Если Nexon Korea Corporation сможет сосредоточиться на выпуске крупных обновлений в постоянном темпе, The First Descendant сможет и дальше процветать.

Она по-прежнему предлагает отличный геймплей шутера от третьего лица, поэтому игроки, скорее всего, захотят вернуться в игру при наличии соответствующих стимулов. Как видно на примере таких игр, как Warframe, большие и качественные обновления могут стать решающим фактором в игре.

При обилии игр с живым сервисом на рынке разработчикам, конечно, непросто удержать поклонников.

Это может быть одной из главных причин снижения числа игроков в The First Descendant, но у игры еще есть время, чтобы восстановиться. Даже если этого не произойдет, база игроков в 100 тысяч пользователей - далеко не так ужасна.

6
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
smallhell

Из так-себе игр через 1-2 неделю 90% уходит, так что это вроде как еще неплохой результат.

4
Velikiy1000

Я через день удалил эту помойку!

-3
Talendor3

полюбовались на жопы и пошли дальше играть в норм игры)

4
Gemah33579

Цифра в 100к это только стим, там полно еще консольщиков бегает

3
JohnTornton

и они набегаются скоро, если еще бегают. у варфрейма год назад кросс-сэйв появился, так что большинство явно там

4
ДаДжи

в игре конечно есть косяки и самый главный наверное оптимизон,но тем не менее я пока её бросать не собераюсь

3
JohnTornton

это было очевидно и предсказуемо, все эти хайповые однодневки теряют и потеряют онлайн, так как на длинном пути ничем удержать не могут
да и не хотят, им либо раз продаться надо, либо сразу на донате заработать
такая цель

3
demon33251

Что не удивительно, локации пустые, даже смены дня или ночи нету, хоть бы живность какую добавили. Миссии все однообразные, такой подход - понятное дело игра наскучит. Но это конечно будет плохо, если игра загнется ...

1
BaldursG

Вы, вообще играли ?. Локации не огромные и море запускаемых активностей, что порой...вольно шатающееся "наполнение" мешает при активностях и поиске ящико,бочек и хранилищ. А день-ночь, не все ААА игры поддерживают...да это там и не нужно, но в хабе работает.

-1
demon33251 BaldursG

Какие там активности ? Там несколько миссий , и то однообразных . В игре нет ивентов даже . В той же Once Human активностей и ивентов больше , как и наполнение мира. Я уж молчу про ужасный гринд , с которым не понятно что творится , кому то все, а большинству шиш собачий . Вернее кому то сразу все падает, а большинство неделями или днями выбивает.

0
CRYOSHADE

Видимо казуалы не одобрили жесткий фарм подонков.

1
Flosstikss

может Потомков?

-1
JustA_NiceGuy

И это нормально. Так со всеми играми происходит. Новость ни о чём.

1
Flosstikss

Жду новый БП тогда вернусь пока там делать нечего

0
Гербарий007

Играл в бету, ничего интересного

-1
Wolfenstein

как в ЭТО вообще можно было играть сколь угодно долго это же трешак межгалактический 🪤

-2
Thinker_724

Игра вполне норм,я desteny удалил через неделю а эта играется

-3
Nodas

Нормальная игра хорошо играется

-3
sapov Thinker_724

Я хз, ты видимо смотришь только на жопы, геймплей но дестени на 3 головы выше.

-7
CRYOSHADE sapov

Была. Выше на 3 головы была. Со времен Форсейкена стало все только хуже.

1
BaldursG

Если поправить дебильну систему крафта (цепочка рулеток), немножко упростить крафт и сднлать вменямые цены в донат шопе = нормальная игра в своем жанре. Если судить логически, то я не понимаю задумки разрабов, если они хотели продержатся. В обсуждениях хают шанс крафта, цены в шопе, бесполезность бп и ограничение использования товара из него(там куча красок, но применить можно к купленному за реал). Саму основу никто не хает.

0
Velikiy1000

В это дерьмище сами разрабы пусть и играют. Лучше вернусь в Warframe!

-2
Flosstikss

А тебя заставили играть в нее?

-1