Число игроков The First Descendant сократилось на 60% всего за один месяц после выхода

Игра The First Descendant вышла всего месяц назад, и ее старт был очень успешным. По словам разработчиков, всего за неделю после релиза в игру сыграло более 10 миллионов игроков. Игра также вызвала много споров, так как сообщалось, что некоторые иконки в игре были скопированы из Destiny 2.

Несмотря на то что The First Descendant продолжала демонстрировать хорошие результаты, игра теряет популярность, и игроки уходят в другие проекты.

Как видно из приведенного скриншота, в настоящее время в игру играют около 57 тысяч пользователей Steam, а за последние 24 часа в игру одновременно играли около 98 тысяч человек.

Сравнивая эти цифры игры с пиком в 264К, который был установлен три недели назад, можно заметить, что игроки уже начинают уходить. В целом The First Descendant потеряла около 60 % своей пользовательской базы менее чем за месяц.

Поскольку игра была бесплатной, вполне понятно, что огромное количество игроков бросилось в нее сразу после выхода. Однако, судя по всему, разработчикам не удалось удержать фанатов, так как их число стремительно падает.

Поскольку игра относительно новая, сложно сказать, как она будет развиваться дальше. Если Nexon Korea Corporation сможет сосредоточиться на выпуске крупных обновлений в постоянном темпе, The First Descendant сможет и дальше процветать.

Она по-прежнему предлагает отличный геймплей шутера от третьего лица, поэтому игроки, скорее всего, захотят вернуться в игру при наличии соответствующих стимулов. Как видно на примере таких игр, как Warframe, большие и качественные обновления могут стать решающим фактором в игре.

При обилии игр с живым сервисом на рынке разработчикам, конечно, непросто удержать поклонников.

Это может быть одной из главных причин снижения числа игроков в The First Descendant, но у игры еще есть время, чтобы восстановиться. Даже если этого не произойдет, база игроков в 100 тысяч пользователей - далеко не так ужасна.