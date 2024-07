Дорожная карта после запуска The First Descendant включает нового Колосса, Мега-подземелье и многое другое

С выходом The First Descendant по всему миру команда разработчиков Nexon выпустила видеоролик, в котором разбираются его различные аспекты. Однако он также предоставляет дорожную карту после запуска, описывающую контент, который можно ожидать в ближайшие месяцы.

Он стартует с предсезона, который продлится восемь недель. В начале августа будет добавлен новый Потомок — музыкальная Луна — вместе с новым Колоссом, Чревоугодием и Абсолютным оружием. Вэлби также получит Абсолютный костюм. Сезон 1 начнется в конце августа со Вторжения, добавив завершение поля и нового потомка, полностью с их собственной историей.

Также будет новый Колосс, подземелье, оружие, скин и Абсолютный Потомок. В начале декабря появится Сезон 2 Предок с новым помощником, мега-подземельем, Потомком и их сопутствующей историей. В нем также будут новый Колосс, подземелье, оружие и Абсолютный Потомок. Текущий план заключается в том, чтобы предлагать ежемесячные обновления с тремя месяцами между сезонами.

The First Descendant доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.