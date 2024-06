Геймеры обратили внимание на откровенный костюм одной из героинь в The First Descendant

До релиза The First Descendant осталось всего несколько дней, и с каждым часом ажиотаж вокруг игры только растет. Недавно в сети появились изображения Банни - ультимативную версию персонажа, чей откровенный наряд даже превзошел Еву из Stellar Blade.

В The First Descendant игроки могут выбрать как стандартных, так и ультимативных персонажей, которых предстоит еще открыть. Основное отличие заключается в том, что ульт-персонажи "усилены" и могут похвастаться уникальным внешним видом и лучшими характеристиками, чем их стандартные собратья.

В The First Descendant игроки могут взять под контроль Банни. Однако в Ultimate-версии она одета в обтягивающий костюм и шлем с кроличьими ушами и уже успела завоевать сердца многих игроков. Согласно сюжету, это связано с тем, что костюм так и не был закончен или "восстановлен", а изначально планировалось, что он будет цельным.

The First Descendant выйдет 2 июля на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.