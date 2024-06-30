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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 149 оценок

Геймеры обратили внимание на откровенный костюм одной из героинь в The First Descendant

butcher69
Новости

До релиза The First Descendant осталось всего несколько дней, и с каждым часом ажиотаж вокруг игры только растет. Недавно в сети появились изображения Банни - ультимативную версию персонажа, чей откровенный наряд даже превзошел Еву из Stellar Blade.

В The First Descendant игроки могут выбрать как стандартных, так и ультимативных персонажей, которых предстоит еще открыть. Основное отличие заключается в том, что ульт-персонажи "усилены" и могут похвастаться уникальным внешним видом и лучшими характеристиками, чем их стандартные собратья.

В The First Descendant игроки могут взять под контроль Банни. Однако в Ultimate-версии она одета в обтягивающий костюм и шлем с кроличьими ушами и уже успела завоевать сердца многих игроков. Согласно сюжету, это связано с тем, что костюм так и не был закончен или "восстановлен", а изначально планировалось, что он будет цельным.

The First Descendant выйдет 2 июля на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

49
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Александр Дантес

Дрочеры всего мира объединяйтесь.

27
Lorenzo Lamas

ток точно я тока за !!!

6
KashmiriSanto

За красивых женщин в играх!!

1
AndralStormborn

Хитрые азиаты знают чем завлечь) Вот только вопрос, будет ли в игре что-то интересное помимо этого скина Банни

18
Ellie Williams

конечно же нет

1
J Jonah Jameson

как в случае со стеллар блейд, нет

-9
Ziyter7 J Jonah Jameson

Сам же за нудсами Евы бегал. Интернет все помнит.

4
JustA_NiceGuy

Будет, не переживай. Раз её так долго делали с альфа теста, значит были уверены в своём продукте, иначе бы отменили.

0
J Jonah Jameson Ziyter7

неа, бегал только за нюдсами человека паука, так что не надо тут

0
Дон Пабло

Капитан Дрочила и майор Задрот к бою готовсь.

7
Schong Di
6
Саша Борцов

попец знатный. такой в руках подержать приятно, но держать придется другое... мышку.

5
SubaruBrzDream

о да,крч азиаты главный столп по красивой внешности персонажей)

5
Vaipen

Ага, пока этот зелёный танк развернется для удара, то азиатка вокруг него 10 кругов наматает и прорубает катаной на запчасти.

4
Asagami Fujino

Десцендант f2p, так что продастся больше конкорд )))

0
MeduzaRUS

Банни имба

4
Asagami Fujino

Алтимейт Gley имба, а банни так просто вайфу

0
MeduzaRUS Asagami Fujino

Ну хз

1
KOCMOC42

Этот костюм уже считается откровенным? Мда...

1
Ziyter7

Well cum в современный западный мир, где все что не паранджа - откровенный наряд.

0
Пользователь ВКонтакте

Писту чуть ли видно ,откровенно ли?думаю да. // Влад Винчестер

0
Vaipen

И это броне костюм. Это скорее бронечулки с бронекупальником.

1
MadDarkGuard

Ага, ну хорошо же)))

3
Кей Овальд

База. Красивые и сильные женщины могу позволить себе нравится.

1
Jarvis666

Не ведитесь. Это просто замануха в мир унылого гринда и доната))

1
Asagami Fujino

игра лутер шутер, так что гринд будет. По поводу доната: персов и весь контент открыть можно без него. Донат только для скипа времени и скинов

0
geimer.by

Игра вышла 30 июня 2024, скачиваю и играть.

0
Schong Di

2го запустят, до 1го июля предзагрузка доступна

0
geimer.by Schong Di

Да точно предзагрузка, тут либо стим чтото упарол, либо разрабы так придумали)))Число в магазине стоит 30 июня теперь.

0
Sad_Jester

Это "мистическая" версия перса (привет Варфрейм со своими прайм фреймами). На каждого персонажа будет мистический вариант. Более того, мистические варианты будут "изменятся" за счет своей ульты. Банни (судя по ролику) будет как бы "обрастать" броней при ускорении...

0
SubaruBrzDream

вот тоже первой аналогией были праймы 😁😁

-2
Asagami Fujino

не будет обрастать бронёй. Это просто показывали скин для алтимейт версии, то что на скриншотах так выглядит персонаж без скинов. Пока анонсировано только 5 алтимейт версий обычных персонажей, но потом добавят больше как и самих десендантов ...

0
Lvinomord

Ещё бы геймеры не обратили внимание))

-1