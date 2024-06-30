Геймеры обратили внимание на откровенный костюм одной из героинь в The First Descendant

До релиза The First Descendant осталось всего несколько дней, и с каждым часом ажиотаж вокруг игры только растет. Недавно в сети появились изображения Банни - ультимативную версию персонажа, чей откровенный наряд даже превзошел Еву из Stellar Blade.
В The First Descendant игроки могут выбрать как стандартных, так и ультимативных персонажей, которых предстоит еще открыть. Основное отличие заключается в том, что ульт-персонажи "усилены" и могут похвастаться уникальным внешним видом и лучшими характеристиками, чем их стандартные собратья.
В The First Descendant игроки могут взять под контроль Банни. Однако в Ultimate-версии она одета в обтягивающий костюм и шлем с кроличьими ушами и уже успела завоевать сердца многих игроков. Согласно сюжету, это связано с тем, что костюм так и не был закончен или "восстановлен", а изначально планировалось, что он будет цельным.
The First Descendant выйдет 2 июля на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.
Дрочеры всего мира объединяйтесь.
ток точно я тока за !!!
За красивых женщин в играх!!
Хитрые азиаты знают чем завлечь) Вот только вопрос, будет ли в игре что-то интересное помимо этого скина Банни
конечно же нет
как в случае со стеллар блейд, нет
Сам же за нудсами Евы бегал. Интернет все помнит.
Будет, не переживай. Раз её так долго делали с альфа теста, значит были уверены в своём продукте, иначе бы отменили.
неа, бегал только за нюдсами человека паука, так что не надо тут
Капитан Дрочила и майор Задрот к бою готовсь.
попец знатный. такой в руках подержать приятно, но держать придется другое... мышку.
о да,крч азиаты главный столп по красивой внешности персонажей)
Ага, пока этот зелёный танк развернется для удара, то азиатка вокруг него 10 кругов наматает и прорубает катаной на запчасти.
Десцендант f2p, так что продастся больше конкорд )))
Банни имба
Алтимейт Gley имба, а банни так просто вайфу
Ну хз
Этот костюм уже считается откровенным? Мда...
Well cum в современный западный мир, где все что не паранджа - откровенный наряд.
Писту чуть ли видно ,откровенно ли?думаю да. // Влад Винчестер
И это броне костюм. Это скорее бронечулки с бронекупальником.
Ага, ну хорошо же)))
База. Красивые и сильные женщины могу позволить себе нравится.
Не ведитесь. Это просто замануха в мир унылого гринда и доната))
игра лутер шутер, так что гринд будет. По поводу доната: персов и весь контент открыть можно без него. Донат только для скипа времени и скинов
Игра вышла 30 июня 2024, скачиваю и играть.
2го запустят, до 1го июля предзагрузка доступна
Да точно предзагрузка, тут либо стим чтото упарол, либо разрабы так придумали)))Число в магазине стоит 30 июня теперь.
Это "мистическая" версия перса (привет Варфрейм со своими прайм фреймами). На каждого персонажа будет мистический вариант. Более того, мистические варианты будут "изменятся" за счет своей ульты. Банни (судя по ролику) будет как бы "обрастать" броней при ускорении...
вот тоже первой аналогией были праймы 😁😁
не будет обрастать бронёй. Это просто показывали скин для алтимейт версии, то что на скриншотах так выглядит персонаж без скинов. Пока анонсировано только 5 алтимейт версий обычных персонажей, но потом добавят больше как и самих десендантов ...
Ещё бы геймеры не обратили внимание))