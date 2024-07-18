Игрок смог разблокировать всех Ultimate-персонажей в The First Descendant совершенно бесплатно

Бесплатный корейский лутер-шутер The First Descendant уже несколько недель подряд покоряет чарты самых скачиваемых игр. Проекту от студии Nexon удалось привлечь аудиторию в 10 миллионов игроков на ПК и консолях. Несмотря на такую огромную популярность игры, геймеры все еще активно критикуют слишком агрессивный донат. Однако даже этот негативный момент не помешал одному целеустремленному геймеру разблокировать все Ultimate-версии играбельных персонажей в The First Descendant, не потратив на это реальные деньги.
Стоит сразу отметить, что разблокировать нового персонажа в The First Descendant в целом не так-то просто. Для этого нужно накопить немалое количество необходимых ресурсов и потратить время на прохождение сложных заданий. В отдельном гайде мы поделились советами о том, как их можно быстро разблокировать. Однако энтузиаст под ником chicha112 не стал останавливаться на простом открытии персонажей, он решил пойти дальше и открыть Ultimate-версии героев, что означает сотни часов дополнительного гринда.
Игрок действительно потратил на получение Ultimate-версий играбельных персонажей две сотни часов. Именно столько времени ему потребовалось для получения всех необходимых ресурсов. По его словам, он ни разу не прибегал к донату в игре для получения новых героев. Все они были открыты полностью честным способом, без использования ошибок в игре или АФК-фарма, которым в последнее время стали злоупотреблять другие игроки. Как оказалось, chicha112 просто является ветераном Warframe, другого лутер-шутера, который имеет схожие механики. По его словам, любой игрок может без проблем открыть весь контент в The First Descendant без реальных вложений, для этого нужно только потратить свое время и проявить терпение во время фарма ресурсов.
Ответ тем, кто верит что вложение денег делает всё:) И игра лучше, и перс лучше, вот только ценность теряется, когда покупаешь здесь и сейчас. Когда своей чистой игрой открываешь персонажей, по другому смотришь. Ну и смысл в игре, когда всё купил за раз. Понимаю, все игроки разные и играют по разному, но в этом и прелесть, что в игре бесплатно можно открыть всех персонажей. И никто не заставляет молниеносно, кровь из носу без отдыха открывать их. У каждого свой ритм...
Согласен.В подобных играх фарм является движущей силой. Если скупить весь контент, то что тогда там остаётся делать?
супер игра все равно мусор) зачем играть в это если есть варфрейм? в котором есть миллард лок, миллиард мобов ? миллиард механик и офигенный импакт от мили оружия и стрелкового? в этой игре онлайн через месяц будет меньше чем в варфрейме) это просто кринж гейм с жопами
Варфрейм сложнее и мерзковата атмосфера. Думаю многие со мной согласятся. А на старте Потомок хорош, думаю разрабы не остановятся на этом. Варфрейму сколько лет уже? Не помню и по причине выше не играю, пробовал, но не моё...
Не ставь это дегенеративное хрючево на один уровень с вф.
играю в варф с збт. и в дестени 2 с релиза. надоели чутка, отдыхаю в этой игре)
Здесь буба лучше, анимешная а там какие то кракозябры
Во истину Брат!
200 часов жизни потрачены ради чего?!
Уверен, что в твоей жизни наберётся не меньше часов, которыми ты распорядился ещё хуже.
что вы делаете на игровом сайте? с такой логикой любая игра, это зря потраченное время
200 часов? напугали ежа голой жопой) в варфрейме 43 прайм версии варфреймов. механизм выбивания аналогичный (выбей реликвию, пройди миссию, чтоб открыть реликвию с который с неким шансом выпадет часть варфа) и накопи ресурсы для крафта.
Да вот только в варфе есть торговля, с помощью которой можно получить желаемый мод/часть прайм варфрейма. Если нужный лут не падает, его можно выторговать у других игроков за платину, которую довольно просто заработать. В десенданте такой фишки нет, и поэтому если тебе не выпала часть от супер-банни с шансом 3%, то купить её у другого игрока ты не можешь.
супер бани разблокал за 2 дня
2 дня искал кнопку купить?
2 дня искал родительскую карту
чего ахахахха совсем дауны что ли? два дня фарма и она в крафте
держи в курсе
Он скачал торрент?
Да почему этот примитив еще не умер омг 🤦♂️.
Может потому, что он нормально питается и занимается спортом.
Это хрючево убогое.
Во истину брат!