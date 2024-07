Игрок смог разблокировать всех Ultimate-персонажей в The First Descendant совершенно бесплатно

Бесплатный корейский лутер-шутер The First Descendant уже несколько недель подряд покоряет чарты самых скачиваемых игр. Проекту от студии Nexon удалось привлечь аудиторию в 10 миллионов игроков на ПК и консолях. Несмотря на такую огромную популярность игры, геймеры все еще активно критикуют слишком агрессивный донат. Однако даже этот негативный момент не помешал одному целеустремленному геймеру разблокировать все Ultimate-версии играбельных персонажей в The First Descendant, не потратив на это реальные деньги.

Стоит сразу отметить, что разблокировать нового персонажа в The First Descendant в целом не так-то просто. Для этого нужно накопить немалое количество необходимых ресурсов и потратить время на прохождение сложных заданий. В отдельном гайде мы поделились советами о том, как их можно быстро разблокировать. Однако энтузиаст под ником chicha112 не стал останавливаться на простом открытии персонажей, он решил пойти дальше и открыть Ultimate-версии героев, что означает сотни часов дополнительного гринда.

Игрок действительно потратил на получение Ultimate-версий играбельных персонажей две сотни часов. Именно столько времени ему потребовалось для получения всех необходимых ресурсов. По его словам, он ни разу не прибегал к донату в игре для получения новых героев. Все они были открыты полностью честным способом, без использования ошибок в игре или АФК-фарма, которым в последнее время стали злоупотреблять другие игроки. Как оказалось, chicha112 просто является ветераном Warframe, другого лутер-шутера, который имеет схожие механики. По его словам, любой игрок может без проблем открыть весь контент в The First Descendant без реальных вложений, для этого нужно только потратить свое время и проявить терпение во время фарма ресурсов.