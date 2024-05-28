Инсайдер рассказал, когда анонсируют дату релиза The First Descendant и проведут PlayStation Showcase

Пользователь с загадочным ником ignusthewise все чаще мелькает в информационном пространстве, предоставляя надёжные сведения об игровой индустрии из регионов Азии. На этот раз он поделился сразу несколькими утечками, которые касаются ожидаемого лутер-шутера The First Descendant и не менее ожидаемой презентации от Sony. По словам инсайдера, релиз амбициозного корейского проекта уже не за горами, а вот PlayStation Showcase придется подождать до осени.

Автор утечки отметил, что студия Nexon примет активное участие в предстоящем мероприятии Summer Game Fest. В рамках этого события команда собирается представить несколько важных новостей по The First Descendant, среди которых будет долгожданная дата релиза. Игроки увидят новый кинематографичный трейлер, а после этого будет опубликован долгосрочный план поддержки игры на 2024 год.

Кроме этого, у ignusthewise есть некоторая информация о презентации PlayStation. Примечательно, что инсайдеру ничего неизвестно о планах компании на летний период. Или Sony ничего не планирует показывать летом этого года, или компания надёжно скрывает свои намерения от азиатского рынка, откуда инсайдер черпает свои источники. Согласно имеющимся данным, действительно крупная презентация от Sony пройдёт только в сентябре.