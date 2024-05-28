Инсайдер рассказал, когда анонсируют дату релиза The First Descendant и проведут PlayStation Showcase

Пользователь с загадочным ником ignusthewise все чаще мелькает в информационном пространстве, предоставляя надёжные сведения об игровой индустрии из регионов Азии. На этот раз он поделился сразу несколькими утечками, которые касаются ожидаемого лутер-шутера The First Descendant и не менее ожидаемой презентации от Sony. По словам инсайдера, релиз амбициозного корейского проекта уже не за горами, а вот PlayStation Showcase придется подождать до осени.
Автор утечки отметил, что студия Nexon примет активное участие в предстоящем мероприятии Summer Game Fest. В рамках этого события команда собирается представить несколько важных новостей по The First Descendant, среди которых будет долгожданная дата релиза. Игроки увидят новый кинематографичный трейлер, а после этого будет опубликован долгосрочный план поддержки игры на 2024 год.
Кроме этого, у ignusthewise есть некоторая информация о презентации PlayStation. Примечательно, что инсайдеру ничего неизвестно о планах компании на летний период. Или Sony ничего не планирует показывать летом этого года, или компания надёжно скрывает свои намерения от азиатского рынка, откуда инсайдер черпает свои источники. Согласно имеющимся данным, действительно крупная презентация от Sony пройдёт только в сентябре.
Осилил пару часов этого г*вна. Пролог норм, а дальше тупо выкачка денег.
Игра третисортное уг, играл на двух тестах, низко качественный лутер шутер с дешёвой графикой. Если и играть в что нибудь подобное, то Destiny 2, там и стрельба не плохая и картинка хорошая.
микролокации неинтересный сюжет покупка персонажей... да ну нафик лучше в варфрама вернутся хотя и там нах..вертили что сюжет в уг превратился и их обливион еще не вышел
Ну или Warframe , но точно не эту игру
дестени то еще уг раз на то пошло. Контента кот наплакал, зато стоит охренеть сколько, просто охреневшие барыги. Тут хотя бы бесплатно. И сказки не рассказывай, в дестени графон хуже в разы. Видимо лень было зайти в настройки игры и подкрутить
Тебе человек выше другую игру в пример привел, кстати тоже бесплатная и тоже очень хорошая. Destiny 2 жадные не спорю, но всё ровно лучше чем этот калл. И проблема этой игры не в графике, а в геймплее, дешёвая унылая г-но. Я ещё молчу про дизайн игры.
Upd: и да если нравится бесплатно, то можешь наяривать ложкой по больше. А я лучше в нормальны игры по играю