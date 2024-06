Корейский лутер-шутер The First Descendant наконец-то обзавёлся датой релиза на ПК и консолях

После долгих лет разработки и многочисленных тестирований студия Nexon Games готова выпустить свой амбициозный лутер-шутер The First Descendant. В рамках презентации Summer Game Fest 2024 разработчики представили зрелищный трейлер игры и назвали точную дату запуска серверов. Отправиться в футуристический постапокалипсис, созданный на Unreal Engine 5, можно будет уже в следующем месяце.

The First Descendant обещает увлечь игроков захватывающим миром и динамичным геймплеем, который сочетает элементы шутера с собиранием полезных ресурсов и мощной экипировки. В ролике показаны живописные и уникальные локации, которые предложит игрокам научно-фантастический сеттинг игры. Трейлер также подробно останавливается на играбельных персонажах, их способностях и дизайне. Внешний вид женских персонажей может вызвать критику у активистов, но точно понравится широкой аудитории.

Nexon Games подтверждает, что The First Descendant поддерживает кросс-платформенную игру и сохранения, что позволит игрокам легко переключаться между различными устройствами. Игра выйдет на всех основных платформах: ПК, PlayStation 4, Xbox One уже 2 июля.