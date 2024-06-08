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The First Descendant Лето 2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 132 оценки

Корейский лутер-шутер The First Descendant наконец-то обзавёлся датой релиза на ПК и консолях

Gutsz
Новости

После долгих лет разработки и многочисленных тестирований студия Nexon Games готова выпустить свой амбициозный лутер-шутер The First Descendant. В рамках презентации Summer Game Fest 2024 разработчики представили зрелищный трейлер игры и назвали точную дату запуска серверов. Отправиться в футуристический постапокалипсис, созданный на Unreal Engine 5, можно будет уже в следующем месяце.

The First Descendant обещает увлечь игроков захватывающим миром и динамичным геймплеем, который сочетает элементы шутера с собиранием полезных ресурсов и мощной экипировки. В ролике показаны живописные и уникальные локации, которые предложит игрокам научно-фантастический сеттинг игры. Трейлер также подробно останавливается на играбельных персонажах, их способностях и дизайне. Внешний вид женских персонажей может вызвать критику у активистов, но точно понравится широкой аудитории.

Nexon Games подтверждает, что The First Descendant поддерживает кросс-платформенную игру и сохранения, что позволит игрокам легко переключаться между различными устройствами. Игра выйдет на всех основных платформах: ПК, PlayStation 4, Xbox One уже 2 июля.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Без негатива

Самое главное в этой игре

6
w_temptation

главное что она там есть вообще

0
Rograx

Мало видел про игру чего либо, но девахи там мое почтение.

1
hamshut

Что такое лутер-шутер? В общем опять онлайн шляпа сетевая без стоящего сингла?)

0
SOLUS5678

Одним словом: Корейцы умеют делать красивых тян. Всё!.

0