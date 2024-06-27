ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 138 оценок

Корейский сетевой экшен с красивыми девушками лидирует в списке самых ожидаемых игр июля в Steam

Gutsz
Новости

Среди консольных игр уже несколько месяцев подряд явным лидером выступает стильный экшен Stellar Blade с привлекательной главной героиней от корейской студии Shift Up. Игра завоевала большую популярность во многом благодаря дизайну женских персонажей, который многим показался слишком откровенным. К сожалению, Stellar Blade пока остаётся эксклюзивом PS5, поэтому игроки на ПК не могут лично оценить дизайн красивых игровых героинь. Однако всё может измениться уже в следующем месяце, когда состоится релиз ещё одной корейской игры с привлекательными персонажами — The First Descendant. Как оказалось, этот проект является самым ожидаемым релизом следующего месяца в Steam.

Согласно данным аналитического портала SteamDB, релиз сетевого экшена The First Descendant ожидают более 200 тысяч пользователей Steam. По крайней мере, игру добавили в список желаемого 212,931 игроков. Это делает её самой ожидаемой новинкой в Steam за июль, где она успешно обошла ряд стратегий и других потенциальных хитов.

Вот как выглядит список самых популярных релизов июля в Steam:

  1. The First Descendant
  2. Frostpunk 2
  3. Once Human
  4. Stormgate
  5. Norland
  6. The Crust
  7. Flintlock: The Siege of Dawn
  8. Anger Foot
  9. Cataclismo
  10. Gestalt: Steam & Cinder

The First Descendant будет доступна для игры бесплатно на ПК и консолях уже 2 июля.

20
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Dimitry Arsenev

Техника азиаты, теперь ещё и игры азиаты, кстати хорошие азиатские киношки появляются и сериалы. Похоже скоро западный мир вообще ничего не будет производить кроме радужных флажков.

7
J Jonah Jameson

жаль что в мире не наоборот щас, ведь азиатки такие стрёмные

-2
KPAHbl4

играл в бету - унылое уныние хуже anthem

1
Без негатива

Самое главное в этой игре

0
Алик Авдеев

Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на работу или на пляж, прекрасно и быстро охлаждает помещение. Очень приятная цена ---- https://bitly.cx/uS58Q

-3