Корейский сетевой экшен с красивыми девушками лидирует в списке самых ожидаемых игр июля в Steam

Среди консольных игр уже несколько месяцев подряд явным лидером выступает стильный экшен Stellar Blade с привлекательной главной героиней от корейской студии Shift Up. Игра завоевала большую популярность во многом благодаря дизайну женских персонажей, который многим показался слишком откровенным. К сожалению, Stellar Blade пока остаётся эксклюзивом PS5, поэтому игроки на ПК не могут лично оценить дизайн красивых игровых героинь. Однако всё может измениться уже в следующем месяце, когда состоится релиз ещё одной корейской игры с привлекательными персонажами — The First Descendant. Как оказалось, этот проект является самым ожидаемым релизом следующего месяца в Steam.

Согласно данным аналитического портала SteamDB, релиз сетевого экшена The First Descendant ожидают более 200 тысяч пользователей Steam. По крайней мере, игру добавили в список желаемого 212,931 игроков. Это делает её самой ожидаемой новинкой в Steam за июль, где она успешно обошла ряд стратегий и других потенциальных хитов.

Вот как выглядит список самых популярных релизов июля в Steam:

The First Descendant Frostpunk 2 Once Human Stormgate Norland The Crust Flintlock: The Siege of Dawn Anger Foot Cataclismo Gestalt: Steam & Cinder

The First Descendant будет доступна для игры бесплатно на ПК и консолях уже 2 июля.