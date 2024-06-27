Корейский сетевой экшен с красивыми девушками лидирует в списке самых ожидаемых игр июля в Steam

Среди консольных игр уже несколько месяцев подряд явным лидером выступает стильный экшен Stellar Blade с привлекательной главной героиней от корейской студии Shift Up. Игра завоевала большую популярность во многом благодаря дизайну женских персонажей, который многим показался слишком откровенным. К сожалению, Stellar Blade пока остаётся эксклюзивом PS5, поэтому игроки на ПК не могут лично оценить дизайн красивых игровых героинь. Однако всё может измениться уже в следующем месяце, когда состоится релиз ещё одной корейской игры с привлекательными персонажами — The First Descendant. Как оказалось, этот проект является самым ожидаемым релизом следующего месяца в Steam.
Согласно данным аналитического портала SteamDB, релиз сетевого экшена The First Descendant ожидают более 200 тысяч пользователей Steam. По крайней мере, игру добавили в список желаемого 212,931 игроков. Это делает её самой ожидаемой новинкой в Steam за июль, где она успешно обошла ряд стратегий и других потенциальных хитов.
Вот как выглядит список самых популярных релизов июля в Steam:
- The First Descendant
- Frostpunk 2
- Once Human
- Stormgate
- Norland
- The Crust
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Anger Foot
- Cataclismo
- Gestalt: Steam & Cinder
The First Descendant будет доступна для игры бесплатно на ПК и консолях уже 2 июля.
Техника азиаты, теперь ещё и игры азиаты, кстати хорошие азиатские киношки появляются и сериалы. Похоже скоро западный мир вообще ничего не будет производить кроме радужных флажков.
жаль что в мире не наоборот щас, ведь азиатки такие стрёмные
играл в бету - унылое уныние хуже anthem
Самое главное в этой игре
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