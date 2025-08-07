Красотка выходит на охоту: трейлер новой героини The First Descendant

Стильная, смертоносная и крайне полезная в бою — 7 августа в The First Descendant появится новая героиня по имени Нелл. Разработчики из NEXON представили трейлер, где показали весь арсенал её способностей. И, похоже, вульгусам теперь придётся несладко.
Нелл — персонаж поддержки с элементами урона. Её ключевая особенность — «Ecive Scan» — подсвечивает уязвимости врагов, усиливая атаки как самой героини, так и всей команды. Скан работает по цели в прицеле и отлично сочетается с другими умениями.
Вторая способность создаёт черную дыру, которая ослабляет противников в зоне действия. При грамотном использовании она способна надолго обездвижить и «размягчить» врагов под урон. Если промахнулись — можно быстро отменить, сократив откат.
Третья способность притягивает врагов к одной точке с последующим взрывом — идеальна в связке с дебафф-зоной. А четвертая автоматически бьёт по уязвимым точкам и продлевает своё действие при работе со сканированными врагами.
Нелл появится в рамках обновления третьего сезона «Breakthrough», которое выйдет 7 августа. The First Descendant доступна бесплатно на PC, Xbox Series и PlayStation 5, поддерживает кроссплей и кросс-сейвы.
А эти все жопами торгуют? Игра еще не умерла?
С таким подходом скорее точно умрёт. Отложить новый сезон, чтобы сделать очередную пустошь с двумя или тремя заданиями... Желания вернуться не появилось от слова совсем.
Где-то заиграла музыка Simon & Garfunkel - The Sound of Silence.
Конкорд встречай.
Консольщиков много, они пока кормят их. Так что рано закрывать лавочку.
А ты гений показал онлайн когда сервера выключены
Трудно сказать сколько на самом деле консольщиков в ней сидят. Открытой статистике по консолям нет. Но судя по низкому онлайну в стиме — могу предположить, что и на консолях он не значителен. Да он бесспорно может быть выше, но не в десятки раз явно.
В этот раз PROGamer'ам в этот шедевр не стоит беспокоиться за свой C*ck, ибо даже в трейлере главные плюсы игры спрятали за плащ. Но, с другой стороны, у их C*ck теперь нет никакой мотивации кидать деньги на донат.
// Азамат Шехов
Ну и ладненько.
Онлайн менее косаря? Где ж вы, спермотоксикозники? Перебежали в wuchang? Если похороните игру, китайцы перестанут делать сексуальный героин. Будете снова жрать жирух и негров, и плакаться как вас повестка достала.
Сервера выключены, Обнова ставиться, успокойся Хейтер
Лучше всех это оптимизация, но её не добавят. // Олег Малышев
лучше всех это пвп и если его добавят я точно вернусь.ну и нигера лучше бы выпилили но они скорее добавят пвп чем откатят этого десендента
Опять с челкой, мне такое не нравится.