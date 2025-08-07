ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 704 оценки

Красотка выходит на охоту: трейлер новой героини The First Descendant

butcher69 butcher69

Стильная, смертоносная и крайне полезная в бою — 7 августа в The First Descendant появится новая героиня по имени Нелл. Разработчики из NEXON представили трейлер, где показали весь арсенал её способностей. И, похоже, вульгусам теперь придётся несладко.

Нелл — персонаж поддержки с элементами урона. Её ключевая особенность — «Ecive Scan» — подсвечивает уязвимости врагов, усиливая атаки как самой героини, так и всей команды. Скан работает по цели в прицеле и отлично сочетается с другими умениями.

Вторая способность создаёт черную дыру, которая ослабляет противников в зоне действия. При грамотном использовании она способна надолго обездвижить и «размягчить» врагов под урон. Если промахнулись — можно быстро отменить, сократив откат.

Третья способность притягивает врагов к одной точке с последующим взрывом — идеальна в связке с дебафф-зоной. А четвертая автоматически бьёт по уязвимым точкам и продлевает своё действие при работе со сканированными врагами.

Нелл появится в рамках обновления третьего сезона «Breakthrough», которое выйдет 7 августа. The First Descendant доступна бесплатно на PC, Xbox Series и PlayStation 5, поддерживает кроссплей и кросс-сейвы.

24
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Raphtallia

А эти все жопами торгуют? Игра еще не умерла?

6
djava

С таким подходом скорее точно умрёт. Отложить новый сезон, чтобы сделать очередную пустошь с двумя или тремя заданиями... Желания вернуться не появилось от слова совсем.

HubertJFarnsworth
3
Yoshemitsu

Где-то заиграла музыка Simon & Garfunkel - The Sound of Silence.

Конкорд встречай.

2
SToNkSBiBa

Консольщиков много, они пока кормят их. Так что рано закрывать лавочку.

Nodas

А ты гений показал онлайн когда сервера выключены

2
Mirii SToNkSBiBa

Трудно сказать сколько на самом деле консольщиков в ней сидят. Открытой статистике по консолям нет. Но судя по низкому онлайну в стиме — могу предположить, что и на консолях он не значителен. Да он бесспорно может быть выше, но не в десятки раз явно.

NieRne

В этот раз PROGamer'ам в этот шедевр не стоит беспокоиться за свой C*ck, ибо даже в трейлере главные плюсы игры спрятали за плащ. Но, с другой стороны, у их C*ck теперь нет никакой мотивации кидать деньги на донат.

1
Tommy.
1
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

1
sa1958

Ну и ладненько.

1
Diablonos

Онлайн менее косаря? Где ж вы, спермотоксикозники? Перебежали в wuchang? Если похороните игру, китайцы перестанут делать сексуальный героин. Будете снова жрать жирух и негров, и плакаться как вас повестка достала.

1
Nodas

Онлайн менее косаря?

Сервера выключены, Обнова ставиться, успокойся Хейтер

2
Пользователь ВКонтакте

Лучше всех это оптимизация, но её не добавят. // Олег Малышев

ДаДжи

лучше всех это пвп и если его добавят я точно вернусь.ну и нигера лучше бы выпилили но они скорее добавят пвп чем откатят этого десендента

AndralStormborn

Опять с челкой, мне такое не нравится.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ