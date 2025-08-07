Красотка выходит на охоту: трейлер новой героини The First Descendant

Стильная, смертоносная и крайне полезная в бою — 7 августа в The First Descendant появится новая героиня по имени Нелл. Разработчики из NEXON представили трейлер, где показали весь арсенал её способностей. И, похоже, вульгусам теперь придётся несладко.

Нелл — персонаж поддержки с элементами урона. Её ключевая особенность — «Ecive Scan» — подсвечивает уязвимости врагов, усиливая атаки как самой героини, так и всей команды. Скан работает по цели в прицеле и отлично сочетается с другими умениями.

Вторая способность создаёт черную дыру, которая ослабляет противников в зоне действия. При грамотном использовании она способна надолго обездвижить и «размягчить» врагов под урон. Если промахнулись — можно быстро отменить, сократив откат.

Третья способность притягивает врагов к одной точке с последующим взрывом — идеальна в связке с дебафф-зоной. А четвертая автоматически бьёт по уязвимым точкам и продлевает своё действие при работе со сканированными врагами.

Нелл появится в рамках обновления третьего сезона «Breakthrough», которое выйдет 7 августа. The First Descendant доступна бесплатно на PC, Xbox Series и PlayStation 5, поддерживает кроссплей и кросс-сейвы.