Лутер-шутер The First Descendant на Xbox Series X работает значительно лучше, чем на PlayStation 5

The First Descendant - это новейший free-to-play хит на консолях и ПК. Используя движок Unreal Engine 5, этот лутер-шутер предлагает геймплей от третьего лица, который вращается вокруг многопользовательских элементов.
Хотя игры на Unreal Engine 5 обычно довольно требовательны к современному железу, The First Descendant, похоже, работает хорошо, по крайней мере, на Xbox Series S|X. На PS5 игра страдает от нестабильной частоты кадров, что дает Xbox Series X явное преимущество.
По данным Open Surprise, The First Descendant работает в режиме производительности с динамическим разрешением 1440p как на PS5, так и на Xbox Series X. При этом Xbox Series S работает в этом режиме с динамическим разрешением 1080p, а объекты и различные элементы значительно менее детализированы.
Все три консоли работают со стабильной частотой кадров в городе, но PS5 становится не по себе, когда действие разворачивается. В напряженных моментах кадры на PS5 падают до 40FPS, в то время как Xbox Series S|X большую часть времени работает на вполне приемлемых 60FPS.
В худшем случае консоль Sony может даже опуститься ниже 40FPS. Важно отметить, что в этой версии, похоже, самая лучшая графика. Возможно, в этом отчасти виновата нестабильная частота кадров, но, похоже, команда не смогла должным образом оптимизировать игру для PS5.
Перейдя в режим качества, PS5 снова не может удержать стабильную частоту кадров. FPS падает ниже 25FPS даже при отключенной трассировке лучей. После включения трассировки лучей The First Descendant страдает от различных проблем со сбоями на железе PlayStation.
Если посмотреть на производительность, то кажется, что The First Descendant лучше всего оптимизирована для Xbox Series S|X. Для PS5 игру необходимо пропатчить, но пока неясно, сохранится ли такой же разрыв в производительности после патчей.
Так в PS5 же такой SSD стоит, что должен выдавать 240 FPS в 4K с трассировкой лучей, там даже GPU не надо. Непорядок какой-то, наверное китайский SSD подключили и на него игру установили.
фпс и ссд...я понимаю, что это сарказм, но лучше изучи, как все это работает. а то просто чушь написана.
Ну дк, самая мощная консоль в мире.
всё как и должно быть, когда сосони чемоданчик не занесли
в первые дни до патча играть было не возможно. сейчас нормально все. но при такой графике проблем вообще не должно быть.
Никогда такого не было и вот опять