Nexon анонсировала коллаборацию The First Descendant с культовым аниме "Евангелион"

Разработчики из Nexon Games представили официальный трейлер грядущего кроссовера между The First Descendant и культовым аниме «Евангелион». Главными героинями ивента станут Банни, Вэлби и Глей — девушки примерят знаменитые контактные комбинезоны (плагсьюты) Аски, Рей и Мари.

Разработчики раскроют подробности кроссовера 16 июня, тогда как полноценный релиз обновления с контентом из «Евангелиона» намечен на четверг, 18 июня.

Игроков ждет следующий тематический контент:

Эксклюзивные полноразмерные костюмы персонажей;

Уникальные скины для оружия;

Особые анимации и социальные эмоции.

По словам представителей Nexon, эта коллаборация призвана подарить яркие эмоции как постоянной аудитории лутер-шутера, так и фанатам оригинального аниме. Напомним, что ранее проект получил крупное обновление с режимом «Вторжение» и персонажем Ultimate Esiemo.