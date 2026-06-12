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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.2 765 оценок

Nexon анонсировала коллаборацию The First Descendant с культовым аниме "Евангелион"

Gruz_ Gruz_

Разработчики из Nexon Games представили официальный трейлер грядущего кроссовера между The First Descendant и культовым аниме «Евангелион». Главными героинями ивента станут Банни, Вэлби и Глей — девушки примерят знаменитые контактные комбинезоны (плагсьюты) Аски, Рей и Мари.

Разработчики раскроют подробности кроссовера 16 июня, тогда как полноценный релиз обновления с контентом из «Евангелиона» намечен на четверг, 18 июня.

Игроков ждет следующий тематический контент:

  • Эксклюзивные полноразмерные костюмы персонажей;
  • Уникальные скины для оружия;
  • Особые анимации и социальные эмоции.

По словам представителей Nexon, эта коллаборация призвана подарить яркие эмоции как постоянной аудитории лутер-шутера, так и фанатам оригинального аниме. Напомним, что ранее проект получил крупное обновление с режимом «Вторжение» и персонажем Ultimate Esiemo.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Фаршированные Яйца

Сони прекратила поддержку Destiny 2, а сиська-тряс пародия от корейцев продолжает получать коллабы и обновления.

5
Yoshemitsu
1
trueseva

У вас хороший туз, редко где такой увидишь, ставлю лосяру