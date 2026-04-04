Nexon представила план "завершения игры" для The First Descendant после признания провала

Компания Nexon представила новый план развития для своего лутер-шутера The First Descendant, который разработчики назвали «Completing the Game» — буквально «завершение игры». Эта дорожная карта появилась всего через несколько дней после того, как руководство компании признало, что проект не оправдал ожиданий.
О планах рассказали геймдиректор проекта Минсок Джу и комьюнити-менеджер Джейсон во время Dev Talk трансляции 2 апреля. По их словам, команда хорошо понимает основные проблемы игры и намерена сосредоточиться на их исправлении.
Название дорожной карты отражает её цель: фактически довести игру до полноценного состояния. Разработчики признали, что с момента релиза игроки сталкивались с рядом серьёзных недостатков — нехваткой контента, слабой системой эндгейма, проблемами с балансом и сложным порогом вхождения.
Первым этапом станет масштабная переработка основных систем. В частности, Nexon планирует изменить баланс, улучшить цикл фарма ресурсов и полностью пересмотреть эндгейм-контент. Эти изменения должны войти в обновление Season 4, которое запланировано на лето.
Ранее компания уже откладывала обновление, объясняя это необходимостью серьёзной переработки системы оружия. Теперь разработчики подтверждают, что игра действительно нуждается в глубокой доработке.
С момента выхода The First Descendant получила более 110 тысяч отзывов в Steam, однако их общий рейтинг остаётся смешанным. Одновременно с этим количество активных игроков постепенно снижалось, что и стало одной из причин пересмотра стратегии развития проекта.
В Nexon надеются, что масштабные изменения помогут вернуть интерес аудитории и дать игре второй шанс.
Выходит игра с обычными или страшными девушками и проваливается - Игроки: "Ха-ха-ха! Так вам и надо твари, потому что надо было делать игру в первую очередь с красивыми и сексуальными девушками"!
Разработчики: "Мы вас услышали" - делают игру с красивыми и сексуальными девушками и она тоже проваливается!
Разработчики: "Ну й*б вашу мать, игроки, чего вам ещё надо"?
Игроки: "Надо было поменьше думать про сиськи, письки и сексуальных тёлочек, бараны и побольше про крутой сюжет и геймплей. Вот что главное в играх, а не красивые девушки"!
Разработчики: "Как же вы зае****. Чтобы вы вср**ись. Ненавидим вас. Да пошли вы нах**"!
Надо было им просто взять вот этих персонажей с бубсами , в чат гпт просить делать любой сюжет, даже максимально вcратый и клепать одиночные игры , PROFIT!
P.S. а да, уже же есть стеллар блейд... Ну... у нексона хотя бы барышни посимпатичнее будут.
Пусть сделают в игре полноценную одиночную сюжетную кампанию без привязки к онлайну.
Не, Варф в этом плане намного интереснее гонять!
еслиб они хорошо понимали проблемы игры то они бы начали их исправлять в конце 2024
игра провалилась потому что пришли и ушли одни нытики-варфреймовцы, и им все готовое разом не подали, а когда нафармили сами - в игре резко нечего делать стало, потому что донат скины чисто за донат и сама игра про фарм/покупку потомков вышла.
просто банально нечего гриндить, когда у тебя есть все потомки и пухи