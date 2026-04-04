Nexon представила план "завершения игры" для The First Descendant после признания провала

Компания Nexon представила новый план развития для своего лутер-шутера The First Descendant, который разработчики назвали «Completing the Game» — буквально «завершение игры». Эта дорожная карта появилась всего через несколько дней после того, как руководство компании признало, что проект не оправдал ожиданий.

О планах рассказали геймдиректор проекта Минсок Джу и комьюнити-менеджер Джейсон во время Dev Talk трансляции 2 апреля. По их словам, команда хорошо понимает основные проблемы игры и намерена сосредоточиться на их исправлении.

Название дорожной карты отражает её цель: фактически довести игру до полноценного состояния. Разработчики признали, что с момента релиза игроки сталкивались с рядом серьёзных недостатков — нехваткой контента, слабой системой эндгейма, проблемами с балансом и сложным порогом вхождения.

Первым этапом станет масштабная переработка основных систем. В частности, Nexon планирует изменить баланс, улучшить цикл фарма ресурсов и полностью пересмотреть эндгейм-контент. Эти изменения должны войти в обновление Season 4, которое запланировано на лето.

Ранее компания уже откладывала обновление, объясняя это необходимостью серьёзной переработки системы оружия. Теперь разработчики подтверждают, что игра действительно нуждается в глубокой доработке.

С момента выхода The First Descendant получила более 110 тысяч отзывов в Steam, однако их общий рейтинг остаётся смешанным. Одновременно с этим количество активных игроков постепенно снижалось, что и стало одной из причин пересмотра стратегии развития проекта.

В Nexon надеются, что масштабные изменения помогут вернуть интерес аудитории и дать игре второй шанс.