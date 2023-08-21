Новая игра The First Descendant от Nexon будет поддерживать технологию Samsung HDR10 Plus Gaming

Samsung Electronics и студия Nexon объявили о скором выходе игры The First Descendant. Шутер от третьего лица, проанонсированный в 2021 году, станет первой игрой с поддержкой стандарта HDR10 Plus Gaming в игровых мониторах Samsung. Его открытый бета-тест начнётся 19 сентября.

HDR10 Plus Gaming позволяет играм автоматически калибровать яркость и цвета в зависимости от модели подключённого монитора или телевизора. Это улучшает цветопередачу и повышает детализацию светлых и тёмных участков. Похожая технология есть в Sony PS5 в сочетании с некоторыми телевизорами Sony Bravia.

В объявлении Samsung не указано, на каких платформах игра будет поддерживать HDR10 Plus Gaming, но, вероятно, речь идёт ПК, а не консолях, поскольку ни Sony, ни Microsoft не объявили о поддержке этого формата на своих платформах. Nvidia объявила о добавлении поддержки HDR10 Plus Gaming на видеокартах RTX 16-й серии в ноябре 2022 года.

Технология HDR10 Plus Gaming поддерживается на игровых мониторах Samsung Odyssey, а также на некоторых телевизорах Amazon, Panasonic, TCL и Vizio.