Новое обновление для шутера The First Descendant добавит самую запрашиваемую игроками функцию

Новый лутер-шутер The First Descendant от NAT Games и компании Nexon успешно стартовал на ПК и консолях, собрав внушительную базу активных игроков. Вместе с большой аудиторией у разработчиков появилось огромное количество запросов по улучшению различных аспектов игрового процесса. Авторы уже заявили, что постараются удовлетворить пожелания игроков, и уже скоро в игре появится функция, которую так сильно просили игроки. Следующее обновление должно включить подбор игроков для Инфильтрационных операций (Infiltration Operations).
Система прогрессии в The First Descendant завязана на гринде, который побуждает игроков проходить повторяющиеся миссии на сложном уровне для получения более редких материалов или предметов. На данный момент Инфильтрационные операции являются единственным типом миссий на сложном уровне, где недоступен подбор игроков, что сильно усложняет прохождение для большинства игроков. Уже скоро это будет исправлено.
Это заявление от разработчиков пришлось по душе фанатам, которые похвалили разработчиков за быстрое реагирование на свои просьбы. Тем не менее в The First Descendant ещё остаются вопросы агрессивной монетизации и чрезмерного гринда некоторых ресурсов. Вероятно, в скором времени эти аспекты также будут пересмотрены в пользу простых пользователей.
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