Новый трейлер The First Descendant представляет особенности версии для PlayStation 5 ©

Бесплатный лутер-шутер The First Descendant на UE5 находится в центре нового рекламного ролика, представленного Sony, чтобы проиллюстрировать особенности игрового процесса и расширенные «сенсорные впечатления», гарантированные контроллером PlayStation 5 DualSense.

В дополнение к видео было опубликовано сообщение в блоге PlayStation, которое фокусирует внимание общественности на преимуществах DualSense и улучшениях, запланированных для версии The First Descendant для консолей последнего поколения, начиная с подтверждения поддержки разрешения 4K и переменной частоты обновления (VRR).

Независимо от выбранного графического пресета ( «Производительность» или «Точность»), кто бы ни играл в The First Descendant на PS5, он сможет воспользоваться преимуществами адаптивных триггеров DualSense для имитации веса и напряжения, воздействующего на спусковые крючки оружия. Кроме того, благодаря DualSense вы можете использовать тактильную обратную связь, чтобы сделать игровой процесс еще более глубоким и многослойным, не говоря уже об иммерсивности, обещаемой поддержкой 3D Audio.

Открытое бета-тестирование The First Descendant пройдет с 19 по 25 сентября на PlayStation 5 и одновременно на ПК, Xbox Series X|S, PS4 и Xbox One.