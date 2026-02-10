Онлайн The First Descendant в Steam вырос в два раза после релиза новой горячей героини Диа

Бесплатный кооперативный шутер-лутер The First Descendant от Nexon получил значительный приток игроков после выхода обновления 1.3.18, в котором появилась новая героиня Диа. По данным SteamDB, пик одновременного онлайна достиг 14 тысяч игроков, что примерно в два раза превышает средние показатели января (около 4-7 тысяч).

Диа вышла 5 февраля 2026 года и быстро завоевала популярность благодаря яркому дизайну и мощным навыкам. Новый Потомок позиционируется как сильный дамагер: сила ее умений растет пропорционально ресурсу "Восторг", а навыки позволяют наносить огромный урон по группам врагов. Игроки отмечают стильный облик героини - облегающий костюм, светлые волосы и динамичные анимации.

Обновление также включает ребаланс других персонажей, новые модули и материалы для крафта. Разработчики продолжают поддерживать игру регулярными сезонами и новыми Потомками, что помогает удерживать аудиторию даже спустя полтора года после запуска. Многие игроки вернулись специально ради Диа, называя ее одной из самых привлекательных и сильных героинь в ростере.