The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.3 746 оценок

Онлайн The First Descendant в Steam вырос в два раза после релиза новой горячей героини Диа

2BLaraSex

Бесплатный кооперативный шутер-лутер The First Descendant от Nexon получил значительный приток игроков после выхода обновления 1.3.18, в котором появилась новая героиня Диа. По данным SteamDB, пик одновременного онлайна достиг 14 тысяч игроков, что примерно в два раза превышает средние показатели января (около 4-7 тысяч).

Диа вышла 5 февраля 2026 года и быстро завоевала популярность благодаря яркому дизайну и мощным навыкам. Новый Потомок позиционируется как сильный дамагер: сила ее умений растет пропорционально ресурсу "Восторг", а навыки позволяют наносить огромный урон по группам врагов. Игроки отмечают стильный облик героини - облегающий костюм, светлые волосы и динамичные анимации.

Обновление также включает ребаланс других персонажей, новые модули и материалы для крафта. Разработчики продолжают поддерживать игру регулярными сезонами и новыми Потомками, что помогает удерживать аудиторию даже спустя полтора года после запуска. Многие игроки вернулись специально ради Диа, называя ее одной из самых привлекательных и сильных героинь в ростере.

31
29
Комментарии:  29
Tommy451
16
asimbox

Некоторые не очень реалистично получились... А так да, похоже, русуйте еще!

А в остальном все как обычно, женские тела - двигатель процесса :)))

Pycckuu_XAKEP

целевая аудитория этого сайта, что с них взять...

7
DisAssBella

Зачем эта помойка, когда есть совершенство

9
JohnyKitamao

ну шизоиды кричали, что эта фигня убийца варфрейма, но как всегда оказалась лишь самоубийцей

2
NatanieLzZ

а почему варфрейма, если это чисто клон дестини?

DisAssBella

Варф вышел на год раньше а через 2 года начал обрастать контентом, дустан же спустя год выхода, потом еще год...и еще...и еще 10 остался все той же помойкой. Зачем вышел тфд без контента с лютым плагиатом непонятно совсем

f a PG

до чего пипл дошел, теребунькает на компьютерных персов... м-да...

- вы в эту игру играете?

- нет, я в нее теребунькаю...

9
Great-heartedElio

ты про такую вещь как эстетика, слышал вообще?

7
f a PG

причем здесь эстетика? просто самка, мало имеющая к реальности отношение... нет в ней ничего(с любой точки зрения) что бы получить эстетическое наслаждение... и я слышал и знаю побольше твоего, щегол...

9
Kenn1y

Т.е. в реальной жизни нет гламурных девушек без пластики?

Иваныч из Тулы

Сиськи правят миром 😎

6
f a PG

гормоны...

1
Andrey Nikiforov

Я не понял: кто-то анонирует на это что ли?

4
нитгитлистер

вполне возможно, хоят скорее всего многим просто зашла имбовая свежатина в +- симпотичном виде

2
нитгитлистер

ммда. на промо-пикчах она поинтереснейц смотрится

2
JohnyKitamao

а ведь кричали, что это убийца варфрейма))))))))))))))
а теперь онлайн вырастает до жалких 14к при новой бабе, лолкек

2
Sciurus989

Кто кричал?

Zhora Fridman

Ну надежда таки была... + они обещались реворкать всё после демки.

Варф помойка еще та.

Egik81

Маркетинг на инстинктах.

2
Петон

Не только онлайн вырос.

2
Dark3DX

А работа способность как на уровне дна) ?

1
