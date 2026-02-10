Онлайн The First Descendant в Steam вырос в два раза после релиза новой горячей героини Диа

Бесплатный кооперативный шутер-лутер The First Descendant от Nexon получил значительный приток игроков после выхода обновления 1.3.18, в котором появилась новая героиня Диа. По данным SteamDB, пик одновременного онлайна достиг 14 тысяч игроков, что примерно в два раза превышает средние показатели января (около 4-7 тысяч).
Диа вышла 5 февраля 2026 года и быстро завоевала популярность благодаря яркому дизайну и мощным навыкам. Новый Потомок позиционируется как сильный дамагер: сила ее умений растет пропорционально ресурсу "Восторг", а навыки позволяют наносить огромный урон по группам врагов. Игроки отмечают стильный облик героини - облегающий костюм, светлые волосы и динамичные анимации.
Обновление также включает ребаланс других персонажей, новые модули и материалы для крафта. Разработчики продолжают поддерживать игру регулярными сезонами и новыми Потомками, что помогает удерживать аудиторию даже спустя полтора года после запуска. Многие игроки вернулись специально ради Диа, называя ее одной из самых привлекательных и сильных героинь в ростере.
Некоторые не очень реалистично получились... А так да, похоже, русуйте еще!
А в остальном все как обычно, женские тела - двигатель процесса :)))
целевая аудитория этого сайта, что с них взять...
Зачем эта помойка, когда есть совершенство
ну шизоиды кричали, что эта фигня убийца варфрейма, но как всегда оказалась лишь самоубийцей
а почему варфрейма, если это чисто клон дестини?
Варф вышел на год раньше а через 2 года начал обрастать контентом, дустан же спустя год выхода, потом еще год...и еще...и еще 10 остался все той же помойкой. Зачем вышел тфд без контента с лютым плагиатом непонятно совсем
до чего пипл дошел, теребунькает на компьютерных персов... м-да...
- вы в эту игру играете?
- нет, я в нее теребунькаю...
ты про такую вещь как эстетика, слышал вообще?
причем здесь эстетика? просто самка, мало имеющая к реальности отношение... нет в ней ничего(с любой точки зрения) что бы получить эстетическое наслаждение... и я слышал и знаю побольше твоего, щегол...
Т.е. в реальной жизни нет гламурных девушек без пластики?
Сиськи правят миром 😎
гормоны...
Я не понял: кто-то анонирует на это что ли?
вполне возможно, хоят скорее всего многим просто зашла имбовая свежатина в +- симпотичном виде
ммда. на промо-пикчах она поинтереснейц смотрится
а ведь кричали, что это убийца варфрейма))))))))))))))
а теперь онлайн вырастает до жалких 14к при новой бабе, лолкек
Кто кричал?
Ну надежда таки была... + они обещались реворкать всё после демки.
Варф помойка еще та.
Маркетинг на инстинктах.
Не только онлайн вырос.
А работа способность как на уровне дна) ?