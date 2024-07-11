Патч 1.0.2 для The First Descendant повышает стабильность, снижает использование памяти ГП

NEXON выпустила обновление 1.0.2 для The First Descendant. Согласно примечаниям к выпуску, этот патч повышает стабильность процесса подготовки шейдеров, снижает использование памяти ГП и содержит различные оптимизации.
Если говорить более подробно, это обновление снижает нагрузку на ЦП во время генерации шейдеров. Таким образом, игра теперь должна быть более стабильной во время этого процесса. NEXON активно отслеживает эту проблему, особенно для пользователей с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения.
Более того, патч 1.0.2 снижает использование памяти ГП при установке на высокое или более высокое качество. Таким образом, игра теперь должна работать лучше на графических процессорах, оснащенных 8 ГБ из 10 ГБ видеопамяти. Кроме того, это обновление исправляет ошибку, которая позволяла устанавливать ограничения кадров при использовании генерации кадров Nvidia и AMD. Оно также решает проблему, из-за которой тени периодически отображались ненормально.
Естественно, это обновление также содержит ряд настроек и изменений. Например, оно увеличит количество редких базовых материалов, выпадающих из зашифрованных хранилищ, в три раза. Таким образом, элитные вульгусы, которые появляются в полевых миссиях и операциях по проникновению, теперь тоже будут их дропать.
Что касается оружия и снаряжения, обновление исправляет проблему, из-за которой урон от атрибута оружия не наносил урон более 100 000. Кроме того, оно решает проблему с отображением неиспользуемых предметов в библиотеке.
Отличная новость!.
умеют же в оптимизон!
им не надо теперь 4090 покупать :)
После патча стало еще хуже с оптимизацией(