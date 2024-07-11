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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.7 290 оценок

Патч 1.0.2 для The First Descendant повышает стабильность, снижает использование памяти ГП

monk70
Новости

NEXON выпустила обновление 1.0.2 для The First Descendant. Согласно примечаниям к выпуску, этот патч повышает стабильность процесса подготовки шейдеров, снижает использование памяти ГП и содержит различные оптимизации.

Если говорить более подробно, это обновление снижает нагрузку на ЦП во время генерации шейдеров. Таким образом, игра теперь должна быть более стабильной во время этого процесса. NEXON активно отслеживает эту проблему, особенно для пользователей с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения.

Более того, патч 1.0.2 снижает использование памяти ГП при установке на высокое или более высокое качество. Таким образом, игра теперь должна работать лучше на графических процессорах, оснащенных 8 ГБ из 10 ГБ видеопамяти. Кроме того, это обновление исправляет ошибку, которая позволяла устанавливать ограничения кадров при использовании генерации кадров Nvidia и AMD. Оно также решает проблему, из-за которой тени периодически отображались ненормально.

Естественно, это обновление также содержит ряд настроек и изменений. Например, оно увеличит количество редких базовых материалов, выпадающих из зашифрованных хранилищ, в три раза. Таким образом, элитные вульгусы, которые появляются в полевых миссиях и операциях по проникновению, теперь тоже будут их дропать.

Что касается оружия и снаряжения, обновление исправляет проблему, из-за которой урон от атрибута оружия не наносил урон более 100 000. Кроме того, оно решает проблему с отображением неиспользуемых предметов в библиотеке.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
SOLUS5678

Отличная новость!.

2
Димка2010

умеют же в оптимизон!

им не надо теперь 4090 покупать :)

0
ragnatok

После патча стало еще хуже с оптимизацией(

0