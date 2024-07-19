Патч 1.0.3 для The First Descendant исправляет утечку памяти, устраняет эксплойт и многое другое

Компания NEXON выпустила патч 1.0.3 для игры The First Descendant. Согласно информации о выпуске, это исправление устраняет некоторые утечки памяти, а также проблемы с NVIDIA DLSS Frame Generation. Кроме того, оно привносит ряд изменений и дополнений.

Хотфикс 1.0.3 добавляет опцию AFK (Away from Keyboard) в меню отчетов игрока. Также добавлено системное сообщение для проверки статуса DBNO союзников, а в пользовательский интерфейс членов партии добавлена дополнительная мера.

Разработчики также исправили проблему, когда система «Прервать миссию» использовалась членом партии для многократной игры в Void Fusion Reactor без использования Осколков. Кроме того, теперь игра будет отображать атрибут Void Shard непосредственно на карте.

И это еще не все. В патче 1.0.3 увеличено количество выпадающих предметов на сложности Hard было увеличено примерно в 1,5 раза. Кроме того, лимит запасов для расходных предметов был увеличен с 1 до 100 миллионов.

Естественно, обновление также принесло ряд исправлений и доработок для «Потомков» и «Миссий». Подробнее о всех изменениях вы можете узнать вот здесь.

Как обычно, Steam загрузит это исправление при следующем запуске своего клиента.