По данным Digital Foundry, версия The First Descendant для PS5 выдает на 50% больше кадров, чем Series X

Digital Foundry проанализировала The First Descendant, вышедшую 2 июля, с точки зрения технической производительности. У игры на консолях есть три режима: графика, производительность и баланс. Таким образом, сравнивая производительность игры во всех режимах, было установлено, что консоли Sony значительно превосходят консоли Xbox.

Хотя обе консоли работают одинаково в режимах графики 30 кадров в секунду, баланса 40 кадров в секунду и производительности 60 кадров в секунду, разница между ними проявляется при добавлении генерации кадров FSR3. PS5 нацелена на 90 кадров в секунду во всех режимах, тогда как Xbox Series X нацелена только на 60 кадров в секунду в этих режимах, что на 30 кадров в секунду меньше, чем у PS5.

Это иллюстрирует, что PS5 превосходит все консоли на 50 процентов по количеству кадров, показывая мощные возможности своего графического процессора в технологиях масштабирования. Более того, PS5 нацелена на 30 к/с в режиме графики, поэтому переход с 30 до 90 — это почти трехкратное увеличение, что невероятно хорошо.

Хотя ранее Xbox Series X опережала PS5 во многих играх, с появлением генерации кадров FSR3, похоже, что в будущих играх PS5 станет очевидным выбором.

Излишне говорить, что Sony выпускает PS5 Pro, которая имеет еще больше возможностей масштабирования, поэтому она сделает Xbox Series X менее подходящим выбором для игр.