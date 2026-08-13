Разработчики The First Descendant анонсировали новую горячую героиню - Рейвен

Компания Nexon представила официальный трейлер нового игрового персонажа Рейвен для бесплатного лутер-шутера The First Descendant. Боец станет доступен игрокам с выходом первого эпизода четвертого сезона под названием "Великое столкновение". Релиз масштабного контентного обновления запланирован на 20 августа 2026 года.

Уникальным оружием Рейвен является дробовик, сплетенный из теней. В опубликованном ролике разработчики продемонстрировали агрессивный стиль боя героини, который ориентирован на нанесение огромного урона в ближнем бою и быстрое уничтожение групп противников. Новый персонаж органично дополнит существующий состав героев и расширит тактические возможности игроков при прохождении сложных миссий.

The First Descendant бесплатно доступна на ПК и консолях и предлагает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим для восьми игроков, сражающихся против могущественных боссов. Помимо нового героя, обновление добавит в игру дополнительное снаряжение и сюжетные задания.