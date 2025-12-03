Разработчики The First Descendant готовят масштабные изменения в 2026 году, чтобы дать игре вторую жизнь

После мощного старта в июне 2024 года, когда в кооперативном шутере The First Descendant одновременно играло более 260 000 игроков, Nexon столкнулась с классической проблемой: удержанием аудитории. Несмотря на последние позитивные отзывы, общий рейтинг игры в Steam остается на отметке 64% (Смешанные). Среди главных претензий - агрессивная монетизация, чрезмерно сложный новый контент и утомительный фарм с низкими шансами на выпадение ресурсов.
Вместо того чтобы продолжать наращивать темпы выпуска контента, студия решила взять стратегическую паузу. На состоявшемся 2 декабря девстриме творческий директор проекта Мин-Сок Джу объявил, что четвертый сезон игры, ожидавшийся в первой половине 2026 года, откладывается до лета. Основное внимание в ближайшие месяцы будет уделено фундаментальным улучшениям.
План Nexon на следующий год разделен на три крупных этапа, каждый из которых направлен на решение ключевых проблем.
- Эпизод 2 (начало года): Борьба с повторяемостью и новый персонаж. Будет представлена новая активность "Breach Tracking" с ротируемыми типами заданий, предназначенная для фарма золота и суперпроводящих охлаждающих блоков. Цель - сократить ощущение монотонности. Также в феврале дебютирует новый Потомок - Диа, с собственной сюжетной линией.
- Эпизод 3 (май): Новый режим. Игроков ждет режим "Натиск", где команде из четырех человек предстоит отразить четыре волны противников, которые становятся все сложнее. Режим сначала выйдет в бета-версии для сбора отзывов, что должно помочь избежать проблем со "сверхживучими" боссами, критикуемыми ранее.
- Лето 2026: Запуск 4-го сезона с новым мега-подземельем босса, связанным с историей Карела, масштабными боевыми миссиями и, что важнее всего, полным пересмотром системы оружия.
Разработчики напрямую ответили на самые громкие жалобы сообщества.
- Система выбора фарма: В игру будет добавлена система "Operation Command", позволяющая игрокам целенаправленно выбирать, какие ресурсы они хотят фармить.
- Перебалансировка фарма: В игре пройдет масштабный пересмотр фарма на всех уровнях сложности выше стандартного. Хотя адаптация новых игроков важна, в первую очередь разработчики хотят улучшить опыт для текущих игроков.
- Революция в системе оружия: Текущая система оружия кажется монотонной опытным игрокам и сложной для новичков. Поэтому разработчики готовят новую систему оружия и планируют выпустить оружие Трансцендентного уровня, которым можно будет завладеть в основном через фарм, и которое предложит опыт, отличный от существующего прокачиваемого оружия.
Прежде чем вступить в эпоху масштабных реформ, игра получит крупное обновление уже 4 декабря. В него войдут Ультимативная версия медика Юджин, новое подземелье "Запретное святилище", ядовитый босс Бездны "Жнец" и ребаланс нескольких Потомков.
Агрессивная монетизация - чего? Там только косметика за деньги. Остальное можно выбить бесплатно.
Чрезмерно сложный контент - является таковым первые пару дней, пока люди не прокачаются и не "подберут ключи" к новому данжу. Они усиливают персов, логично и увеличение сложности.
Утомительный фарм - тут конечно все субъективно. Большую часть выбить достаточно просто. Но в новом контенте и в самом деле есть некоторые проблемы, такие как малое количество ресов для сборки мечей и количество охладителя.
