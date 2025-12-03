Разработчики The First Descendant готовят масштабные изменения в 2026 году, чтобы дать игре вторую жизнь

После мощного старта в июне 2024 года, когда в кооперативном шутере The First Descendant одновременно играло более 260 000 игроков, Nexon столкнулась с классической проблемой: удержанием аудитории. Несмотря на последние позитивные отзывы, общий рейтинг игры в Steam остается на отметке 64% (Смешанные). Среди главных претензий - агрессивная монетизация, чрезмерно сложный новый контент и утомительный фарм с низкими шансами на выпадение ресурсов.

Вместо того чтобы продолжать наращивать темпы выпуска контента, студия решила взять стратегическую паузу. На состоявшемся 2 декабря девстриме творческий директор проекта Мин-Сок Джу объявил, что четвертый сезон игры, ожидавшийся в первой половине 2026 года, откладывается до лета. Основное внимание в ближайшие месяцы будет уделено фундаментальным улучшениям.

План Nexon на следующий год разделен на три крупных этапа, каждый из которых направлен на решение ключевых проблем.

Эпизод 2 (начало года): Борьба с повторяемостью и новый персонаж. Будет представлена новая активность "Breach Tracking" с ротируемыми типами заданий, предназначенная для фарма золота и суперпроводящих охлаждающих блоков. Цель - сократить ощущение монотонности. Также в феврале дебютирует новый Потомок - Диа, с собственной сюжетной линией.

Разработчики напрямую ответили на самые громкие жалобы сообщества.

Система выбора фарма: В игру будет добавлена система "Operation Command", позволяющая игрокам целенаправленно выбирать, какие ресурсы они хотят фармить.

Прежде чем вступить в эпоху масштабных реформ, игра получит крупное обновление уже 4 декабря. В него войдут Ультимативная версия медика Юджин, новое подземелье "Запретное святилище", ядовитый босс Бездны "Жнец" и ребаланс нескольких Потомков.