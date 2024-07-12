Разработчики The First Descendant отреагировали на обвинения в копировании иконок Destiny

В мире на грани гибели разворачивается действие The First Descendant — кооперативного шутера от третьего лица с элементами RPG. Здесь вы становитесь Наследником, защитником континента Ингрис от неумолимых захватчиков. Судьба человечества висит на волоске, и именно вам предстоит изменить ход истории.
По мере прохождения миссий и сюжетных линий вы не только раскроете тайну Наследников, но и станете сильнее. Каждое задание — это шаг к разгадке и подготовка к грядущим испытаниям. При этом развитие вашего персонажа неразрывно связано с тщательно продуманной системой экипировки.
Боевая система игры отличается динамичностью и разнообразием. В вашем распоряжении множество уникальных персонажей, каждый из которых обладает собственным набором навыков. Более того, свобода передвижения, усиленная использованием крюков-кошек, позволяет создавать мощные боевые комбинации. Дополняет эту систему богатый арсенал огнестрельного оружия и различные эффекты, благодаря которым вы сможете найти свой неповторимый стиль ведения боя.
Особое место в The First Descendant занимают эпические сражения с гигантскими боссами-монстрами. Эти битвы, рассчитанные на команду из четырёх человек, не только требуют слаженности действий и тактического мышления, но и предлагают уникальный уровень взаимодействия с противником. Так, разрушаемые части тел боссов и их уязвимые места создают дополнительный уровень стратегии. Кроме того, различные уровни сложности позволяют как новичкам, так и опытным геймерам найти подходящий вызов.
Что касается развития персонажа, ваш герой может быть оснащён тремя видами оружия, четырьмя аксессуарами и различным вспомогательным снаряжением. Однако экипировка — это не просто улучшение базовых характеристик. Некоторые предметы могут добавлять совершенно новые способности, тем самым открывая простор для экспериментов с билдами.
Получение нового снаряжения тесно связано с прогрессией в игре. С одной стороны, выполнение сюжетных заданий позволяет получать ценные предметы. С другой — участие в Мировых Миссиях предоставляет уникальные возможности для добычи редкого оборудования. Эти миссии выделяются своим масштабом, предлагая объединить усилия в борьбе с особо опасными противниками и получить за это достойную награду.
Она хоть и похожа на Дестени и Warfare которой 11 лет, но выглядит поинтереснее хоть и основная суть игры почти такая же, в итоге она посвежее и плюс персы симпотные есть. Вот если бы появился Warframe 2 с новой графикой и крутыми персами, то конечно же бы она была лучше всех остальных, а пока на данный момент мне эта игра интереснее.
Нельзя так палиться на копировании.
Как бы всё равно. Главное играется приятно.
а в чем не правы игроки? Копирка Дестени. Только в дестени музыка была крутейшая и все летало. А эта игра умудряется фпс сажать даже на 4080супер.
Я удивлен что Warframe молчит в сторону этой "подделки". Это же просто 1 в 1 Warframe для инцелов. Да да, это тот случай когда фигуры героинь создавались ради инцелов. Я очень надеюсь что эту кальку забросят и вернутся в Warframe.
А чё толку... чё та игра фармилка, чё та игра фармилка... только в warframe, фреймы это ходячие (страшные) гуманоидные марионетки управляемые оператором. (Да ещё и хрен чё задонишь уже) да и кисло уже, игра всё сложнее и сложнее (Помню старый корпус, красиво, мозги не выносящий, Можно было в соло поиграть... а щас надо с целой группой игроков хреначить одну орду, ну или если у тебя прямые руки.. то можно и одному) А в TFD игровые персонажи Люди, не монстры, Не марионетки, а нормальные Люди. Мне кажется, надо людям играть людьми, а не понятно чем, и зачем...
Да не, я бы так не сказал. Разные варфреймы, сюжет, планеты, открытый мир, задания - warframe мне больше по душе.
Страшные? вполне себе стильно и красиво нарисованные модельки над которыми работали действительно толковые художники и дизайнеры, а вот куклы из The First Descendant это ну такая безвкусица по большей части - там не нужна особо фантазия и какие то творческие потуги тупо скан тела сделали на модельку накидали барохла и всё, пипл хавает главное штаны в обтяжку сделать, сиськи выпячить и жопу кое где оголить.
Тебе то чего забросят ее или нет? Онлайна нет в твоем Варфрейме и ты поныть сюда зашел?
Брат, в рамке заняться нечем. Как Стив смылся пилить соулфрейм обновы стали ниочем. Лор выпал сам себя, а Пабло клепает мусор. Варфрейм теперь сродни Скайриму, делать там нехер, а выбросить - жаль