ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.7 299 оценок

Разработчики The First Descendant отреагировали на обвинения в копировании иконок Destiny

Lunersun
Новости

Компания Nexon, выступающая одновременно разработчиком и издателем условно-бесплатного шутера The First Descendant, отреагировала на заявления о сходстве игровых иконок с популярным проектом Destiny. Дискуссия разгорелась после публикации журналиста Forbes Пола Тасси, который 8 июля обратил внимание на значительное визуальное сходство между иконками двух игр.

В ответ на возникшие вопросы Nexon выступила с официальным заявлением. Компания подтвердил намерение внести изменения в дизайн «подозрительных» иконок. Целью этих изменений станет усиление уникальности визуального стиля The First Descendant.

При этом представители Nexon не стали отрицать влияние Destiny на проект. Они выразили уважение к игре Bungie, назвав её одним из ключевых источников вдохновения при создании The First Descendant.

9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Snake2105

Она хоть и похожа на Дестени и Warfare которой 11 лет, но выглядит поинтереснее хоть и основная суть игры почти такая же, в итоге она посвежее и плюс персы симпотные есть. Вот если бы появился Warframe 2 с новой графикой и крутыми персами, то конечно же бы она была лучше всех остальных, а пока на данный момент мне эта игра интереснее.

1
Олег Дудин

Нельзя так палиться на копировании.

0
SOLUS5678

Как бы всё равно. Главное играется приятно.

0
MetalGearStranding

а в чем не правы игроки? Копирка Дестени. Только в дестени музыка была крутейшая и все летало. А эта игра умудряется фпс сажать даже на 4080супер.

-3
Real Slim Shady

Я удивлен что Warframe молчит в сторону этой "подделки". Это же просто 1 в 1 Warframe для инцелов. Да да, это тот случай когда фигуры героинь создавались ради инцелов. Я очень надеюсь что эту кальку забросят и вернутся в Warframe.

-7
Gut Ferrier

А чё толку... чё та игра фармилка, чё та игра фармилка... только в warframe, фреймы это ходячие (страшные) гуманоидные марионетки управляемые оператором. (Да ещё и хрен чё задонишь уже) да и кисло уже, игра всё сложнее и сложнее (Помню старый корпус, красиво, мозги не выносящий, Можно было в соло поиграть... а щас надо с целой группой игроков хреначить одну орду, ну или если у тебя прямые руки.. то можно и одному) А в TFD игровые персонажи Люди, не монстры, Не марионетки, а нормальные Люди. Мне кажется, надо людям играть людьми, а не понятно чем, и зачем...

8
Real Slim Shady Gut Ferrier

Да не, я бы так не сказал. Разные варфреймы, сюжет, планеты, открытый мир, задания - warframe мне больше по душе.

-2
Александр Дантес Gut Ferrier

Страшные? вполне себе стильно и красиво нарисованные модельки над которыми работали действительно толковые художники и дизайнеры, а вот куклы из The First Descendant это ну такая безвкусица по большей части - там не нужна особо фантазия и какие то творческие потуги тупо скан тела сделали на модельку накидали барохла и всё, пипл хавает главное штаны в обтяжку сделать, сиськи выпячить и жопу кое где оголить.

-1
Flosstikss

Тебе то чего забросят ее или нет? Онлайна нет в твоем Варфрейме и ты поныть сюда зашел?

3
Avaliarept

Брат, в рамке заняться нечем. Как Стив смылся пилить соулфрейм обновы стали ниочем. Лор выпал сам себя, а Пабло клепает мусор. Варфрейм теперь сродни Скайриму, делать там нехер, а выбросить - жаль

3