Разработчики The First Descendant переработали популярный костюм так, чтобы у женщин было лучше видно попу

Разработчики The First Descendant анонсировали новое обновление для игры, которое приносит не особо важное, но приятное изменение для популярного костюма Twisted Worship. У старой версии костюма был хвост, который закрывал попу женских персонажей, в новой версии его убрали, чтобы игроки могли лучше видеть то, ради чего они играю в игру.
Мы удалили хвост у костюма «Twisted Worship». Это обновление выйдет в среду, 30 октября.
Потомки, которые уже приобрели оригинальный костюм, получат версию SE через свою внутриигровую почту в качестве дополнительного предмета, а новые покупатели будут получать обе версии сразу после того, как выйдет обновление
Новая версия костюма будет выглядеть вот так:
Игроки всецело поддержали новое обновление, поблагодарив разработчиков за то, что они прислушиваются к своим фанатам.
Им кроме ж*п в игре больше и нечем привлечь игроков - скучная помойка. // Иван Ростовский
Чтоб игорьки одной рукой играли, т.к. делать там больше похоже нечего.
Ой как хорошо