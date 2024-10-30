Разработчики The First Descendant переработали популярный костюм так, чтобы у женщин было лучше видно попу

Разработчики The First Descendant анонсировали новое обновление для игры, которое приносит не особо важное, но приятное изменение для популярного костюма Twisted Worship. У старой версии костюма был хвост, который закрывал попу женских персонажей, в новой версии его убрали, чтобы игроки могли лучше видеть то, ради чего они играю в игру.

Мы удалили хвост у костюма «Twisted Worship». Это обновление выйдет в среду, 30 октября.



Потомки, которые уже приобрели оригинальный костюм, получат версию SE через свою внутриигровую почту в качестве дополнительного предмета, а новые покупатели будут получать обе версии сразу после того, как выйдет обновление

Новая версия костюма будет выглядеть вот так:

Игроки всецело поддержали новое обновление, поблагодарив разработчиков за то, что они прислушиваются к своим фанатам.