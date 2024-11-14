Разработчики The First Descendant подготовили "важные новости" для фанатов игры: "Мы добавляем "физику покачивания""

Очевидно, что голоса игроков были услышаны: физика покачивания появится в The First Descendant, бесплатном кооперативном RPG-шутере от Nexon (разве её там не было до этого?!).

Член команды разработчиков The First Descendant сообщил о «важных новостях» в недавнем Q&A в Discord. «Здравствуйте, у нас уже за полночь по корейскому времени», — начинается переведённый ответ от TFD_PD_Lee. Здесь, вероятно, идёт отсылка к полуночным сообщениям с официальных аккаунтов Nintendo.

«У меня был насыщенный день, и я только сейчас проверяю канал Q&A. Завтра у меня не получится часто заходить сюда, так как, начиная с самого утра, у меня плотный график. Тем не менее, я хотел бы поделиться важной новостью, поэтому решил выйти на связь поздно ночью.»

«После долгих обсуждений было принято решение добавить долгожданную "физику покачивания". Это решение было принято совсем недавно, поэтому детали того, когда и как она будет реализована в игре, ещё не окончательны. Мы поделимся деталями в будущем».

Новость пришла сразу после появления более откровенной версии наряда боевой монахини в The First Descendant, так что становится вполне очевидным, что игра с каждым обновлением становится всё более пикантной. Реакция на Discord и Reddit показывает, что многие игроки довольны таким пайплайном разработки!

В ходе того же Q&A были объявлены и другие интересные факты о планах команды разработки. Например, персонаж Luna «будет переработан во 2 сезоне». Также ведутся дискуссии по поводу «добавления опции качества выше Ultra» для обладателей железа премиум-сегмента.