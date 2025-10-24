ЧАТ ИГРЫ
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 719 оценок

Разработчики The First Descendant показали концепты скинов на 2026 год и объявили о кардинальных изменениях

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Nexon Games ответила на критику сообщества, касающуюся дизайна скинов в The First Descendant. Поводом для заявления стала волна недовольства, вызванная качеством хэллоуинских скинов. Разработчики заявили, что внимательно изучили отзывы и в качестве жеста доброй воли и признания ошибок приняли радикальное решение: не продавать недавно анонсированные скины "Cleaning Service" и "Medical Support" в магазине, а раздать их бесплатно в рамках различных внутриигровых событий и активностей. График их появления будет объявлен позже.

В ходе официального обращения директор игры Минсок Джу не только принес извинения разочарованным игрокам, но и показал концепт-арты, демонстрирующие новое направление в разработке косметики, начиная с 2026 года. По словам Джу, команда пересмотрела свою стратегию, чтобы каждый скин, выпускаемый с 2026 года, подчеркивал четкую и уникальную идентичность Потомков.

Разработчики подтвердили, что работа по улучшению The First Descendant не ограничится косметическими изменениями. В настоящее время формируются среднесрочные и долгосрочные планы по развитию игры, направленные на устранение недостатков и повышение общего качества.

Комментарии:  11
Геральт Батькович
Akalaka
Tommy451
saa0891

Вот это я понимаю шикарные девушки а не как в The Outer Worlds 2 одни уроды.

Pycckuu_XAKEP
Dart_Zero

Неплохая дрочильня продукт варфреймосодержащий идентичный натуральному но меня только на пару часов хватило

Рикочико

Ого какая у тебя высокая половая выносливость.

J a r v i s
чтобы каждый скин, выпускаемый с 2026 года, подчеркивал четкую и уникальную идентичность Потомков

Да какая там идентичность? Это просто бесхарактерные, надутые куклы.

нитгитлистер

ммда, сочетания элементов одежды безвкусица полная

SexualHarassmentPanda

В Старуй республике можно спокойно в соло сюжетку проходить а тут тебе надо молится что бы по локе бегали другие игроки которые помогают выполнять максимально скучные и однотипные задания.

А если игроков нет, то ты либо умрёшь либо по пол часа на каждое такое задание тратить будешь

Tiger Goose

Нужно разрешить моды на костюмы.