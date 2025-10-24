Разработчики The First Descendant показали концепты скинов на 2026 год и объявили о кардинальных изменениях

Студия Nexon Games ответила на критику сообщества, касающуюся дизайна скинов в The First Descendant. Поводом для заявления стала волна недовольства, вызванная качеством хэллоуинских скинов. Разработчики заявили, что внимательно изучили отзывы и в качестве жеста доброй воли и признания ошибок приняли радикальное решение: не продавать недавно анонсированные скины "Cleaning Service" и "Medical Support" в магазине, а раздать их бесплатно в рамках различных внутриигровых событий и активностей. График их появления будет объявлен позже.

В ходе официального обращения директор игры Минсок Джу не только принес извинения разочарованным игрокам, но и показал концепт-арты, демонстрирующие новое направление в разработке косметики, начиная с 2026 года. По словам Джу, команда пересмотрела свою стратегию, чтобы каждый скин, выпускаемый с 2026 года, подчеркивал четкую и уникальную идентичность Потомков.

Разработчики подтвердили, что работа по улучшению The First Descendant не ограничится косметическими изменениями. В настоящее время формируются среднесрочные и долгосрочные планы по развитию игры, направленные на устранение недостатков и повышение общего качества.