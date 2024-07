Разработчики The First Descendant забанили несколько тысяч читеров и будут активно с ними бороться

Бесплатный лутер-шутер The First Descendant от корейских разработчиков из студии Nexon привлек к себе огромное количество игроков, как на ПК, так и на консолях. По данным самих авторов проекта, количество активных игроков уже перевалило за 10 миллионов пользователей. К сожалению, у такого успеха есть и обратная сторона медали, которую вряд ли можно назвать положительной. Речь идет о читерах. В The First Descendant было обнаружено и заблокировано уже несколько тысяч нечестных игроков.

Представители студии Nexon заявили, что с момента релиза шутера в игре было зафиксировано более 3480 аккаунтов, которые были уличены в использовании стороннего ПО или злоупотреблениях ошибками игры, поэтому были забанены навсегда. 639 пользователей получили 30-дневный бан за «ненормальный игровой процесс», который был обнаружен.

Еще 608 пользователей получили постоянные баны за «нечестное получение прибыли путем эксплуатации процесса оплаты в магазине». Разработчики пообещали активно бороться с нечестными игроками, а также токсичными пользователями, которые стремятся нарушить командный геймплей The First Descendant. По словам Nexon, они проверяют «оскорбительное игровое поведение, чтобы гарантировать, что все игроки смогут наслаждаться игрой в приятной обстановке».