Сексапильная ведьма с пистолетами вторгается в мир The First Descendant - трейлер коллаборации с Bayonetta

Корейская cnelbzNexon продолжает активно развивать коллаборации в своём бесплатном шутере The First Descendant. После недавнего камео 2B из NieR: Automata очередь дошла до ещё одной иконы женских персонажей в играх — ведьмы Байонетты. В свежем ролике подтверждён кроссовер, приуроченный к 15-летию серии Bayonetta.

Сезон 3, эпизод 2 стартует 6 ноября и добавит в игру наборы контента по франшизе SEGA/PlatinumGames: легендарные полнотелые облики, тематическое оружие и эмоции. В трейлере показывают фирменный образ героини и косметику, стилизованную под её «ган-кату» и эстетику серии.

The First Descendant остаётся кооперативным лутер-шутером на Unreal Engine 5 с рейдовыми боссами и упором на сбор экипировки. Проект доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Коллаборация с Bayonetta выйдет одновременно на всех платформах.