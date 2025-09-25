ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 718 оценок

Сексапильная ведьма с пистолетами вторгается в мир The First Descendant - трейлер коллаборации с Bayonetta

Gutsz Gutsz

Корейская cnelbzNexon продолжает активно развивать коллаборации в своём бесплатном шутере The First Descendant. После недавнего камео 2B из NieR: Automata очередь дошла до ещё одной иконы женских персонажей в играх — ведьмы Байонетты. В свежем ролике подтверждён кроссовер, приуроченный к 15-летию серии Bayonetta.

Сезон 3, эпизод 2 стартует 6 ноября и добавит в игру наборы контента по франшизе SEGA/PlatinumGames: легендарные полнотелые облики, тематическое оружие и эмоции. В трейлере показывают фирменный образ героини и косметику, стилизованную под её «ган-кату» и эстетику серии.

The First Descendant остаётся кооперативным лутер-шутером на Unreal Engine 5 с рейдовыми боссами и упором на сбор экипировки. Проект доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Коллаборация с Bayonetta выйдет одновременно на всех платформах.

11
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Andrewshmen

Оно еще живое?)) Я удивляюсь)) Скачать чтоли, ознакомиться...

2
Laver1

Ну стабильный онлайн там есть.

Мое мнение на момент релиза. Игра скучная. Персов добывать долго и нудно. Короче для любителей мин макса, фарма и последуюшего ваншота босса. Я задушился тайм гейтами, фарм гейтами и унылыми босс файтами на релизе. Побегать можно, но часов через 10 надоест делать одно и то же. При том добыча ресов для получения персов было на релизе таким нудным и запутанным. Локации скучные. хз что сейчас

Phoenix87

ТРАХАТЬ!

2
MagneticEnnio

Кончать!!!