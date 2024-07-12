ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 304 оценки

Шутер The First Descendant привлёк 10 милионов игроков

monk70
Новости

Довольно неоднозначный лутер-шутер от Nexon The First Descendant вышел всего 10 дней назад, 2 июля. Несмотря на то, что игра еще совсем новая, ее уже опробовали миллионы игроков – настолько много, что в среднем в день в неё играл один миллион новых игроков.

The First Descendant преодолела отметку в 10 миллионов игроков, что Nexon отметила в специальной графике и посте X, как можно увидеть ниже.

The First Descendant отправляет нас в путешествие в вымышленную вселенную, а именно на континент Ингрис, над которым навис призрак смертельной угрозы в виде космических захватчиков. В ходе игры мы играем за Потомков — героев, которые представляют последнюю надежду человечества в борьбе с агрессорами.

3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
JohnTornton

в гейпассе как всегда?
с такой умопомрачительной цифрой в стиме онлайн 100-200к+-, хотя было бы 800к-1млн, если бы реально 10млн было общей аудитории
смешно
враньё чистой воды

1
Rаyden

Ну почему сразу враньё? Скачал игру, зашел на 5 минут, вышел и удалил. Так и набираются.

2
Real Slim Shady

10 миллионов инцелов*

0
Smusi

Твоего бойфренда забыли добавить

0
SOLUS5678

Мои поздравления!!!.

-2