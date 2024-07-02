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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.9 165 оценок

Состоялся релиз бесплатного шутера The First Descendant, который начинает с хвалебных отзывов за сексуальных героинь

Gutsz
Новости

Корейские разработчики снова порадовали игроков качественным релизом. Прошло всего несколько месяцев после успешного выхода сюжетного экшена Stellar Blade, как уже сегодня выходит многопользовательский шутер The First Descendant с такими же положительными аспектами. Игроки хвалят игру за превосходную визуализацию, разнообразные механики, зрелищный экшен и действительно красивых персонажей, которыми просто приятно любоваться. А главное, The First Descendant доступен бесплатно на ПК и консолях обоих поколений.

В The First Descendant игрокам предстоит взять под свой контроль одного из доступных оперативников с уникальными навыками, чтобы вступить в противостояние с опасными инопланетянами. Человечество уже находится на грани уничтожения, однако недавно обнаруженные технологии способны переломить ход многолетней войны, в которой пользователям будет отведена решающая роль. Боссы, легендарная экипировка и сложные подземелья с ценными материалами — вот что ждёт игроков в дополнение к основному сюжету.

На момент релиза у шутера в Steam наблюдается почти тысяча отзывов, большинство из которых положительные. Рейтинг The First Descendant сейчас установлен на 82%, однако он ещё может измениться, ведь игра только вышла в свет. Среди положительных сторон игроки отмечают хорошую оптимизацию на разном "железе", красивых женских персонажей и богатое разнообразие активностей. Однако, минусы также есть: чаще всего упоминают чрезмерный гринд и некоторые недоработки, которые можно исправить патчами.

27
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Talendor3

Просто оставлю это здесь)

9
bohdan2015

Вы копилки открыли:? Габен выжимал кошелёк, NEXON дожмёт!!!

Ускорители, боевой пропуск, СКИНЫ, грим, модули, покраска, эмоции - ВСЁ В НАЛИЧИИ!!!

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6
AndrewSolt

В бесплатные игры играть нынче дорого)

13
AAAndroid

Для бесплатных игр не вижу в этом ничего плохого. Всегда можно играть в своем темпе без рубля вложений

11
Alcatraz74

прикинь в варфрейме тоже все это есть и игра в топе в стиме

5
GMNPSH Alcatraz74

в варфрейме можно реальные деньги зарабатывать, а тут можно?

0
FlyRazer GMNPSH

если есть открытая торговля между игроками значит будет и РМТ

0
Floww

Это же просто клон дестини, очень вторичный проект

5
askoloc

На фоне Destiny вообще убогая игра.

-2
Floww askoloc

Сам пока не играл но по всем видосам это прям видно, что шляпа.

-2
Whiskey_40Vol

Что то и отрицательных полно, оптимизацию, говорят, не завезли.

4
Jeo Ibden

Оптимизация на высоте хз.

0
Whiskey_40Vol Jeo Ibden

пишу что вижу в стим, проверю вечером сам.

0
AK102

Слишком беден для бесплатной игры (с)

3
bezyk20

смеюсь с того, как те, кто сейчас наяривает на красивых героинь смеялись с геншинододичей, которые так же делали, но только на мультяшных
Игровая индустрия умирает

2
Pycckuu_XAKEP

поддерживаю, сиськи, жопы и прочие повесточки уже немалое время стали для разрабов важнее интересной связки сюжета и геймплея

4
PoiuW

Скорее проходит очередной виток. Уже был период когда пихали сиськи. А кроме них не было ничего. Ох тогда всякие марио и т.д. с реальным геймплеем кучу баблоса заработали.

3
DAJIekceu

Плеер тупит. Постоянно останавливается видео. Буферизация не идёт, когда на паузу поставишь.

1
Pycckuu_XAKEP

для условно бесплатной игра выглядит неплохо, но на мой вкус и цвет, она явно даже похуже, чем alien shooter 2, который вышел в уже далёкой второй половине 2000-х, и да, там тоже есть женские персонажи, модельки которых имеют анатомические формы
зато в alien shooter 2 сделали мощный ураганный геймплей в связке с очень простым, но интересным для той игры сюжетом, плюс она не требует железа за стопятьсоттыщмиллионов денег...

0
Agressor615

Ничего не перепутал? alien shooter 2 это игра вообще не сравнима ни геймплейно, ни графически, даже по сеттингу другая....И да...мне интересно, как в мясорубке alien shooter 2 ты разглядывал персонажа? О каких "анатомических формах" идёт речь? Игра - аля Fallout: Tactics (по графике).
P.S. Я не защищаю ЭТУ игру. Я просто на дух не переношу людей, которые сравнивают игры, которые НУ ВООБЩЕ НИКАК не похожи, ни в одном аспекте....

0
Jarvis666

Очередная фан-сервисная помойка от Nexon. Эти товарищи те же Nutaku, но в мире ПК. Клепают третьесортные игры ради бабла. Посмотрим какой онлайн будет в игре, когда жопо-сисечеая лихорадка спадëт))

0
J Jonah Jameson
когда жопо-сисечеая лихорадка спадëт

в стеллар блейд не спала и тут не спадёт , пока спеpmатоксикозники делают таким играм онлайн и кассу

-1
AndralStormborn

У многих какой-то баг dx12, что не хочет запускать игру

0
Jeo Ibden

Жертвы процессоров интел 13-14 поколений 😂

-1
AndralStormborn Jeo Ibden

Но у меня 8го поколения

0
Jeo Ibden AndralStormborn

Значит и 8 поколение начало умирать 🤣

0
Agressor615
Рейтинг The First Descendant сейчас установлен на 82%, однако он ещё может измениться, ведь игра только вышла в свет

53% отзывов (смешанные). Прочитал отзывы: Многие жалуются на ужасную оптимизацию, у некоторых из 8-ми ядер работает только 2. Отмечают ужасную цветовую палитру. Выглядит будто мобилка.

P.S. Как итог: тема тупой вброс. Проплатили чтобы поднять онлайн, а в итоге "помогли убить"....

0
SOLUS5678

Интересно игра запустится без впн? Так то очень красиво смотрится.

0
GullibleCelia

Наконец игроделы взяли правильный вектор направления

-2
Лис Св

Хреновый это вектор, вернее не так, вектор хороший, и даже нужный, но только в сочетании с достойным геймплеем, а если игре кроме сисек предложить нечего, то эту игру явно выложили не в ту категорию.

-1