Состоялся релиз бесплатного шутера The First Descendant, который начинает с хвалебных отзывов за сексуальных героинь

Корейские разработчики снова порадовали игроков качественным релизом. Прошло всего несколько месяцев после успешного выхода сюжетного экшена Stellar Blade, как уже сегодня выходит многопользовательский шутер The First Descendant с такими же положительными аспектами. Игроки хвалят игру за превосходную визуализацию, разнообразные механики, зрелищный экшен и действительно красивых персонажей, которыми просто приятно любоваться. А главное, The First Descendant доступен бесплатно на ПК и консолях обоих поколений.

В The First Descendant игрокам предстоит взять под свой контроль одного из доступных оперативников с уникальными навыками, чтобы вступить в противостояние с опасными инопланетянами. Человечество уже находится на грани уничтожения, однако недавно обнаруженные технологии способны переломить ход многолетней войны, в которой пользователям будет отведена решающая роль. Боссы, легендарная экипировка и сложные подземелья с ценными материалами — вот что ждёт игроков в дополнение к основному сюжету.

На момент релиза у шутера в Steam наблюдается почти тысяча отзывов, большинство из которых положительные. Рейтинг The First Descendant сейчас установлен на 82%, однако он ещё может измениться, ведь игра только вышла в свет. Среди положительных сторон игроки отмечают хорошую оптимизацию на разном "железе", красивых женских персонажей и богатое разнообразие активностей. Однако, минусы также есть: чаще всего упоминают чрезмерный гринд и некоторые недоработки, которые можно исправить патчами.