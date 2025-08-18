Создатели The First Descendant угодили в скандал: игра рекламируется ИИ-людьми как "лучший RPG-шутер в мире"

Лут-шутер The First Descendant снова оказался в центре скандала. Как оказалось, Nexon пиарит игру в TikTok через странные ИИ-ролики с фейковыми людьми. В видеороликах "геймеры" со стеклянными глазами и роботизированными голосами восторженно нахваливают игру, называя ее самым популярным RPG-шутером в мире. Более того, один из роликов, возможно, копирует стиль контент-мейкера DanieltheDemon, хотя неясно, давал ли он на это согласие.

Пользователь Reddit под ником iHardlyTriHard собрал несколько таких рекламных TikTok-роликов, которые, по его словам, нашёл всего за 15 минут. В четырёх из них заметны явные признаки ИИ-генерации - странная артикуляция губ и неестественные голоса, а в двух других используется только синтетический голос.

Это настоящий плевок в лицо создателям контента по The First Descendant. Ведь у Nexon Creators зарегистрировано более 8,8 тысяч создателей, но вместо них используют искусственный интеллект, - пишет автор поста.

Ранее The First Descendant уже сталкивался с обвинениями в плагиате - на старте игры разработчикам пришлось удалить иконки, слишком похожие на элементы Destiny 2. Теперь же критика сместилась в сторону этичности маркетинга.