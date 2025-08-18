Создатели The First Descendant угодили в скандал: игра рекламируется ИИ-людьми как "лучший RPG-шутер в мире"

Лут-шутер The First Descendant снова оказался в центре скандала. Как оказалось, Nexon пиарит игру в TikTok через странные ИИ-ролики с фейковыми людьми. В видеороликах "геймеры" со стеклянными глазами и роботизированными голосами восторженно нахваливают игру, называя ее самым популярным RPG-шутером в мире. Более того, один из роликов, возможно, копирует стиль контент-мейкера DanieltheDemon, хотя неясно, давал ли он на это согласие.
Пользователь Reddit под ником iHardlyTriHard собрал несколько таких рекламных TikTok-роликов, которые, по его словам, нашёл всего за 15 минут. В четырёх из них заметны явные признаки ИИ-генерации - странная артикуляция губ и неестественные голоса, а в двух других используется только синтетический голос.
Это настоящий плевок в лицо создателям контента по The First Descendant. Ведь у Nexon Creators зарегистрировано более 8,8 тысяч создателей, но вместо них используют искусственный интеллект, - пишет автор поста.
Ранее The First Descendant уже сталкивался с обвинениями в плагиате - на старте игры разработчикам пришлось удалить иконки, слишком похожие на элементы Destiny 2. Теперь же критика сместилась в сторону этичности маркетинга.
Пффф... ну и что? Ребята пытаются выжить, как бы скептически я не относился к этому проекту где почти все механики в игре это "тихо спизженные" а основной контент это секси тянки и сомнительной ориентации мужщины, но это не такое уж и г**но в сравнении с проектами последних лет.
Есть варф, есть дустан, есть борда, есть дивижка, каждая из перечисленных игр имеет свои уникальные особенности, потомок же тупо калька на все эти игры без какой либо уникальности
Создателям контента надо платить, заключать контракты, а ии тут и сейчас и бесплатно 🤔😅 // Виктор Бароменский
Любой пиар - тоже пиар. Кто-то, может, и повёлся, но именно на то и был расчёт.