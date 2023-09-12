Свежий трейлер кооперативного шутера The First Descendant посвятили новому персонажу ©

The First Descendant - это новый шутер нового поколения, созданный на движке Unreal Engine 5 для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Компания Nexon только что представила Шарен Джулисию, полуженщину-полумашину, способную нанести серьезный урон вблизи.

Одной из главных способностей Шарен является возможность использовать маскировочный камуфляж, чтобы успешно подкрадываться к врагам, где она особенно смертоносна, или отступать в неравном бою.

Кроссплатформенное открытое бета-тестирование пройдет с 19 по 25 сентября. Доступ можно запросить прямо на странице игры в Steam.