The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 720 оценок

Свежий трейлер The First Descendant посвятили красотке Харрис

butcher69

Студия Nexon представила свежий геймплейный трейлер кооперативного шутера The First Descendant, в котором показала нового играбельного персонажа — Харрис. Ранее она появлялся лишь как NPC, но теперь становится полноценным «Потомком» с уникальными способностями.

В ролике Харрис демонстрирует мощь своих механических рук, созданных с использованием технологии Arche, что позволяет ей разрушать врагов с впечатляющей силой и скоростью. Хотя разработчики пока не раскрыли полный список его умений, геймплей намекает на стиль боя, сочетающий грубую физическую силу и технологическую мощь.

Харрис станет доступен игрокам уже 6 ноября, одновременно с крупным обновлением игры. The First Descendant, доступная на ПК и консолях, продолжает активно развиваться, регулярно пополняясь новыми героями, миссиями и контентом для поклонников динамичных научно-фантастических сражений.

MrX11

Матка на поясе висящая или это памперс, все портит )

нитгитлистер

ты точно знаешь как выглядит матка и где она находится? какую херню несёшь?

MrX11 нитгитлистер

Хах, не, будь добр покажи )

Иваныч из Тулы

Вот оно воплощение поговорки "Руки из жопы".

2