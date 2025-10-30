Свежий трейлер The First Descendant посвятили красотке Харрис

Студия Nexon представила свежий геймплейный трейлер кооперативного шутера The First Descendant, в котором показала нового играбельного персонажа — Харрис. Ранее она появлялся лишь как NPC, но теперь становится полноценным «Потомком» с уникальными способностями.

В ролике Харрис демонстрирует мощь своих механических рук, созданных с использованием технологии Arche, что позволяет ей разрушать врагов с впечатляющей силой и скоростью. Хотя разработчики пока не раскрыли полный список его умений, геймплей намекает на стиль боя, сочетающий грубую физическую силу и технологическую мощь.

Харрис станет доступен игрокам уже 6 ноября, одновременно с крупным обновлением игры. The First Descendant, доступная на ПК и консолях, продолжает активно развиваться, регулярно пополняясь новыми героями, миссиями и контентом для поклонников динамичных научно-фантастических сражений.