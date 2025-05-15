The First Berserker: Khazan и The First Descendant разочаровали Nexon, но есть надежды на ARC Raiders

Несмотря на рост выручки и операционной прибыли, компания Nexon осталась недовольна результатами сразу нескольких новых игр. Особенно разочаровали The First Berserker: Khazan и The First Descendant, которые не оправдали ожиданий по доходам и вовлечённости.
Согласно отчёту за первый квартал 2025 года, выручка Nexon выросла на 5% и составила 113,9 млрд иен ($769 млн), а операционная прибыль — на 43% (41,6 млрд иен, $281 млн). Однако чистая прибыль упала на 27% из-за потерь от обесценения инвестиций.
Главными источниками дохода остались Южная Корея и Китай, в то время как Западный рынок показал умеренный рост. ПК и консоли составили основную долю выручки — 68%.
The First Berserker: Khazan, вышедшая 27 марта, стартовала слабее ожидаемого, несмотря на положительные отзывы игроков. Аналогичная ситуация произошла с The First Descendant, чей второй сезон не смог заинтересовать аудиторию.
Однако Nexon надеется на более успешное будущее: тестирование ARC Raiders в апреле и мае привлекло на 50% больше пользователей в списках желаемого в Steam. Особенно высокий интерес к проекту наблюдается в США и Европе.
Что, жопцы не вывезли? Вилимо людям нужен еще интересный и разнообразный геймплей и сюжет. А, ну и доната поменьше, а то фрейм у них стоит как ААА игра, лол.
мне кажется им категорически *всеравно* - учитывая что это китай и бабки будут отбиваться на азиатской аудитории
Нет. Людям нужны не определившийся с хендером тип 1 и тип 2 как в Обливион. А игры с сексуальными героинями провалы с жалкими продажами менее 1 миллиона в год. Так что ждём жидкий обcер Stellar Blyad
недо сосалик и плохая гриндилка псевдоДестени чему удивлятся
Я удивлена, удивлена тому, что кто-то реально думал что диссидент слепленный из дешевых ассетов взлетит.
А вы на свой казан ещё больше цену задерите и продажи попрут.
Да, цена на КазанЬ неприлично высока. 🤣
Жопца, но мало // Денис Лежепеков
С ТФД неудивительно. Магнумы не в силах штамповать контент как михуё, чтобы держать онлайн и не в силах штамповать goon контент, чтобы стабильно лутать бабки. За дочку Глей физику так и не потрогаем походу с такими заявлениями от нексон.
Что первая игра, что вторая являются обычными пустышками.
В The First Descendant можно играть без доната? И интересно ли это вообще?
ыыыыыыыыыы жопа на картинке ыыыыыыыыыы