The First Berserker: Khazan и The First Descendant разочаровали Nexon, но есть надежды на ARC Raiders

Несмотря на рост выручки и операционной прибыли, компания Nexon осталась недовольна результатами сразу нескольких новых игр. Особенно разочаровали The First Berserker: Khazan и The First Descendant, которые не оправдали ожиданий по доходам и вовлечённости.

Согласно отчёту за первый квартал 2025 года, выручка Nexon выросла на 5% и составила 113,9 млрд иен ($769 млн), а операционная прибыль — на 43% (41,6 млрд иен, $281 млн). Однако чистая прибыль упала на 27% из-за потерь от обесценения инвестиций.

Главными источниками дохода остались Южная Корея и Китай, в то время как Западный рынок показал умеренный рост. ПК и консоли составили основную долю выручки — 68%.

The First Berserker: Khazan, вышедшая 27 марта, стартовала слабее ожидаемого, несмотря на положительные отзывы игроков. Аналогичная ситуация произошла с The First Descendant, чей второй сезон не смог заинтересовать аудиторию.

Однако Nexon надеется на более успешное будущее: тестирование ARC Raiders в апреле и мае привлекло на 50% больше пользователей в списках желаемого в Steam. Особенно высокий интерес к проекту наблюдается в США и Европе.