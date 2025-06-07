The First Descendant: мечи, ховербайки и кроссовер с Nier - в третьем сезоне вас ждёт настоящее "Прорывное" обновление

Третий сезон The First Descendant, получивший название Breakthrough, обещает стать самым масштабным обновлением бесплатного лутер-шутера от Nexon. Уже с 7 августа игроки смогут отправиться в новую зону Axion Plains, оседлать ховербайки, опробовать новое оружие — мечи, а также поучаствовать в восьмипользовательском рейде. И это ещё не всё: в сезоне дебютируют новый персонаж, переработки старых героев и даже кроссовер с культовой Nier Automata.

Axion Plains — это огромный и опасный регион, ставший ареной нового конфликта. Ключевая особенность зоны — её масштаб, поэтому игрокам на старте сразу выдают ховербайк для быстрого передвижения. В дальнейшем его можно будет кастомизировать и заменять на другие модели, найденные в процессе исследования.

Среди главных событий сезона — Colossus Field Raid. Это крупномасштабное сражение для восьми игроков, в котором предстоит столкнуться с гигантским боссом Wall Crasher. Сражение потребует не только силы, но и мобильности — ваш ховербайк может пригодиться как никогда.

Одним из заметных нововведений станет добавление мечей. В арсенале появятся три типа ближнего оружия, включая тяжёлые двуручные клинки и псевдо-световые мечи. Эти новинки откроют новые тактические возможности в сражениях и освежат боевую систему.

К героям игры присоединится Нелл — мощный оперативник Альбиона с телекинетическими навыками. Её умения позволяют ослаблять врагов и автоматически наносить критические удары. Также возвращается Ultimate Luna с возможностью смены боевого стиля, а чуть позже к ней присоединится Ultimate Yujin.

Сюрпризом стал официальный кроссовер с Nier Automata: в игру добавят облики на основе 2B и A2. Пока это лишь косметика, но поклонникам культового экшен-RPG будет приятно увидеть знакомые силуэты в новом контексте.

Кроме того, игроков ждёт новое социальное пространство Lounge, улучшения интерфейса и прямые эфиры разработчиков. Первый стрим с подробностями пройдёт уже 11 июня.

А опробовать всё это раньше других смогут те, кто подключится к демо-версии обновления с 24 июля. The First Descendant: Breakthrough выходит официально 7 августа 2025 года — и похоже, это действительно будет прорыв.